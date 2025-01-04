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Польский пленный рассказал, что на Украине воюет "сборная" наемников - РИА Новости, 04.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:37 04.01.2025 (обновлено: 07:38 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/plennyj-1992463639.html
Польский пленный рассказал, что на Украине воюет "сборная" наемников
Польский пленный рассказал, что на Украине воюет "сборная" наемников - РИА Новости, 04.01.2025
Польский пленный рассказал, что на Украине воюет "сборная" наемников
Наемники из США, Великобритании, Германии, Латвии и еще многих стран принимают участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков в так называемом... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T07:37:00+03:00
2025-01-04T07:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
тайвань
сша
нэнси пелоси
нато
в мире
украина
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Наемники из США, Великобритании, Германии, Латвии и еще многих стран принимают участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков в так называемом иностранном легионе, рассказал РИА Новости пленный польский наёмник. "Больше всего людей из Колумбии, из Бразилии. А кроме того, когда я служил, были солдаты из Соединенных Штатов, из Хорватии и Германии, я видел парня из Норвегии, из Латвии. Из Англии был один. И из Тайваня. Со мной служили солдаты из Тайваня", - сказал пленный. Он отметил, что его группой командовал выходец из Хорватии. Кроме того, пленный подчеркнул, что так называемый иностранный легион это – "сборная со всего мира". "В моей группе был командир хорват, поляк, два немца, два американца и трое из Тайваня. Это было в моей группе. А кроме моей группы, как говорил, видел норвежца, видел латыша, встречал грузина, другого поляка, который был медиком. Это что я вспоминаю, но это сборная со всего мира. Вместе с тем, что характерно и что меня очень удивило, я этого не знал, что есть очень много людей из Колумбии и достаточно много из Бразилии",- рассказал наемник. Наемника из Польши, который принимал участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков, взяли в плен бойцы Добровольческого корпуса ВС РФ. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
https://ria.ru/20240423/naemniki-1941664427.html
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россия, тайвань, сша, нэнси пелоси, нато, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Тайвань, США, Нэнси Пелоси, НАТО, В мире, Украина
Польский пленный рассказал, что на Украине воюет "сборная" наемников

Польский пленный: за киевский режим воюет "сборная мира" из наемников

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Наемники из США, Великобритании, Германии, Латвии и еще многих стран принимают участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков в так называемом иностранном легионе, рассказал РИА Новости пленный польский наёмник.
"Больше всего людей из Колумбии, из Бразилии. А кроме того, когда я служил, были солдаты из Соединенных Штатов, из Хорватии и Германии, я видел парня из Норвегии, из Латвии. Из Англии был один. И из Тайваня. Со мной служили солдаты из Тайваня", - сказал пленный.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Россия уничтожит всех псов войны
28 августа 2024, 08:00
Он отметил, что его группой командовал выходец из Хорватии. Кроме того, пленный подчеркнул, что так называемый иностранный легион это – "сборная со всего мира".
"В моей группе был командир хорват, поляк, два немца, два американца и трое из Тайваня. Это было в моей группе. А кроме моей группы, как говорил, видел норвежца, видел латыша, встречал грузина, другого поляка, который был медиком. Это что я вспоминаю, но это сборная со всего мира. Вместе с тем, что характерно и что меня очень удивило, я этого не знал, что есть очень много людей из Колумбии и достаточно много из Бразилии",- рассказал наемник.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Колумбийские семьи не могут вернуть тела родных, воевавших на стороне ВСУ
23 апреля 2024, 05:10
Наемника из Польши, который принимал участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков, взяли в плен бойцы Добровольческого корпуса ВС РФ.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Пленный рассказал о грузинском легионе ВСУ
21 марта 2024, 06:02
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
Британский наемник о бегстве сослуживцев с позиций в Донбассе - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Британский наемник рассказал о бегстве с позиций в Донбассе
2 января, 09:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТайваньСШАНэнси ПелосиНАТОВ миреУкраина
 
 
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