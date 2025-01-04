https://ria.ru/20250104/plennyj-1992463639.html

Польский пленный рассказал, что на Украине воюет "сборная" наемников

Польский пленный рассказал, что на Украине воюет "сборная" наемников - РИА Новости, 04.01.2025

Польский пленный рассказал, что на Украине воюет "сборная" наемников

Наемники из США, Великобритании, Германии, Латвии и еще многих стран принимают участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков в так называемом... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T07:37:00+03:00

2025-01-04T07:37:00+03:00

2025-01-04T07:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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сша

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Наемники из США, Великобритании, Германии, Латвии и еще многих стран принимают участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков в так называемом иностранном легионе, рассказал РИА Новости пленный польский наёмник. "Больше всего людей из Колумбии, из Бразилии. А кроме того, когда я служил, были солдаты из Соединенных Штатов, из Хорватии и Германии, я видел парня из Норвегии, из Латвии. Из Англии был один. И из Тайваня. Со мной служили солдаты из Тайваня", - сказал пленный. Он отметил, что его группой командовал выходец из Хорватии. Кроме того, пленный подчеркнул, что так называемый иностранный легион это – "сборная со всего мира". "В моей группе был командир хорват, поляк, два немца, два американца и трое из Тайваня. Это было в моей группе. А кроме моей группы, как говорил, видел норвежца, видел латыша, встречал грузина, другого поляка, который был медиком. Это что я вспоминаю, но это сборная со всего мира. Вместе с тем, что характерно и что меня очень удивило, я этого не знал, что есть очень много людей из Колумбии и достаточно много из Бразилии",- рассказал наемник. Наемника из Польши, который принимал участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков, взяли в плен бойцы Добровольческого корпуса ВС РФ. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

https://ria.ru/20240423/naemniki-1941664427.html

https://ria.ru/20240321/vsu-1934595838.html

https://ria.ru/20250102/donbass-1992292658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, тайвань, сша, нэнси пелоси, нато, в мире, украина