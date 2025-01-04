https://ria.ru/20250104/pasport-1991940639.html
Россиянам назвали обязательные и запрещенные отметки в паспорте
Россиянам назвали обязательные и запрещенные отметки в паспорте - РИА Новости, 04.01.2025
Россиянам назвали обязательные и запрещенные отметки в паспорте
В паспорте россиянина непременно должны быть отметки о месте жительства и воинской обязанности, если гражданин военнообязанный, остальные ставятся по желанию,... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T02:15:00+03:00
2025-01-04T02:15:00+03:00
2025-01-04T02:15:00+03:00
общество
россия
алексей антонов (аналитик)
санкт-петербургский государственный университет
паспорт
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В паспорте россиянина непременно должны быть отметки о месте жительства и воинской обязанности, если гражданин военнообязанный, остальные ставятся по желанию, рассказал агентству "Прайм" Алексей Антонов, старший преподаватель кафедры конституционного права СПбГУ.Он напомнил, что для идентификации личности служат фото, данные ФИО, пол, дата рождения, серия и номер паспорта, наименование выдавшего его органа и дата выдачи. Помимо этого, в паспорте должна быть отметка о месте жительства и воинской обязанности — если гражданин военнообязанный.Все прочие отметки ставятся по желанию и в разных организациях. Так, штамп о браке ставят в ЗАГС или территориальных органах МВД, а о группе крови — государственные медорганизации, рассказал Антонов.Есть и отметки, которые в паспорт вносить нельзя — например, штамп о пересечении границы. Для этого существует загранпаспорт. Если такие отметки есть, паспорт недействителен и его нужно менять, заключил юрист.
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общество, россия, алексей антонов (аналитик), санкт-петербургский государственный университет, паспорт
Общество, Россия, Алексей Антонов (аналитик), Санкт-Петербургский государственный университет, Паспорт
Россиянам назвали обязательные и запрещенные отметки в паспорте
Юрист Антонов заявил, что в паспорте РФ запрещены штампы о пересечении границы