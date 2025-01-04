Овчинский: подрядчик в столичном Зюзине построит жилье в рамках КРТ
Овчинский: Москва определила подрядчика для постройки жилья в рамках КРТ в ЮЗАО
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Московский фонд реновации жилой застройки определил оператора для строительства жилья в рамках комплексного развития территории (КРТ) на юго-западе столицы, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
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"Общая площадь квартир в доме по программе реновации в районе Зюзино составит 10,6 тысячи квадратных метров. Часть квартир в новостройке адаптируют для маломобильных граждан. Ожидается, что в дом смогут переехать более 350 жителей. На первом нежилом этаже смогут открыться торговые точки, предприятия общепита и службы бытового сервиса, а на период переселения здесь организуют Центр информирования", – приводит его слова пресс-служба департамента.
Сам участок располагается на Азовской улице рядом со станциями метро "Чертановская" и "Севастопольская".