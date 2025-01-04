https://ria.ru/20250104/ovchinskiy-1992167790.html

Овчинский: подрядчик в столичном Зюзине построит жилье в рамках КРТ

Овчинский: подрядчик в столичном Зюзине построит жилье в рамках КРТ - РИА Новости, 04.01.2025

Овчинский: подрядчик в столичном Зюзине построит жилье в рамках КРТ

Московский фонд реновации жилой застройки определил оператора для строительства жилья в рамках комплексного развития территории (КРТ) на юго-западе столицы,... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T10:00:00+03:00

2025-01-04T10:00:00+03:00

2025-01-04T10:00:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651470_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_c83b53612298bfd0c03e01a5ded5ebd9.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Московский фонд реновации жилой застройки определил оператора для строительства жилья в рамках комплексного развития территории (КРТ) на юго-западе столицы, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Общая площадь квартир в доме по программе реновации в районе Зюзино составит 10,6 тысячи квадратных метров. Часть квартир в новостройке адаптируют для маломобильных граждан. Ожидается, что в дом смогут переехать более 350 жителей. На первом нежилом этаже смогут открыться торговые точки, предприятия общепита и службы бытового сервиса, а на период переселения здесь организуют Центр информирования", – приводит его слова пресс-служба департамента.Сам участок располагается на Азовской улице рядом со станциями метро "Чертановская" и "Севастопольская".

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы