https://ria.ru/20250104/ovchinskiy-1992164305.html

Овчинский: в Москве в 2024 году приняты решения по 28 объектам долгостроя

Овчинский: в Москве в 2024 году приняты решения по 28 объектам долгостроя - РИА Новости, 04.01.2025

Овчинский: в Москве в 2024 году приняты решения по 28 объектам долгостроя

С начала 2024 года в Москве разрешены вопросы 28 объектов долгостроя, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T09:00:00+03:00

2025-01-04T09:00:00+03:00

2025-01-04T09:00:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. С начала 2024 года в Москве разрешены вопросы 28 объектов долгостроя, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Ликвидация долгостроя – одно из важных направлений в градостроительном развитии столицы. Так, например, благодаря решениям Оперативной группы в 2024 году проведена реконструкция построенного в конце 80-х годов административного здания АО "Элерон" на улице Генерала Белова. На улице Оршанской достроен учебный корпус ФГБОУ ВО "МАИ", к строительству которого приступили в начале 90-х годов", – приводит его слова пресс-служба департамента.Кроме того, на Каширском шоссе демонтирован лабораторный корпус НИИ ревматологии РАМН, который находился в аварийном состоянии.Уточняется, что за время работы Оперативной группы решены вопросы по 690 объектам долгостроя. Из них в эксплуатацию ввели 204 объекта, возобновили работы по 274 объектам, на 212 площадках произведен демонтаж конструкций.

https://ria.ru/20241231/ovchinskiy-1992017299.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы