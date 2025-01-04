Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Москве в 2024 году приняты решения по 28 объектам долгостроя - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/ovchinskiy-1992164305.html
Овчинский: в Москве в 2024 году приняты решения по 28 объектам долгостроя
Овчинский: в Москве в 2024 году приняты решения по 28 объектам долгостроя - РИА Новости, 04.01.2025
Овчинский: в Москве в 2024 году приняты решения по 28 объектам долгостроя
С начала 2024 года в Москве разрешены вопросы 28 объектов долгостроя, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T09:00:00+03:00
2025-01-04T09:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988653112_0:3:3074:1732_1920x0_80_0_0_e4f34bc98ce2b0a3b850936278e8152e.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. С начала 2024 года в Москве разрешены вопросы 28 объектов долгостроя, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Ликвидация долгостроя – одно из важных направлений в градостроительном развитии столицы. Так, например, благодаря решениям Оперативной группы в 2024 году проведена реконструкция построенного в конце 80-х годов административного здания АО "Элерон" на улице Генерала Белова. На улице Оршанской достроен учебный корпус ФГБОУ ВО "МАИ", к строительству которого приступили в начале 90-х годов", – приводит его слова пресс-служба департамента.Кроме того, на Каширском шоссе демонтирован лабораторный корпус НИИ ревматологии РАМН, который находился в аварийном состоянии.Уточняется, что за время работы Оперативной группы решены вопросы по 690 объектам долгостроя. Из них в эксплуатацию ввели 204 объекта, возобновили работы по 274 объектам, на 212 площадках произведен демонтаж конструкций.
https://ria.ru/20241231/ovchinskiy-1992017299.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988653112_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_dc1a3ee9d07366770e061471b0b2f370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Москве в 2024 году приняты решения по 28 объектам долгостроя

Овчинский: в столице в 2024 году разрешены вопросы 28 объектов долгостроя

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. С начала 2024 года в Москве разрешены вопросы 28 объектов долгостроя, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Ликвидация долгостроя – одно из важных направлений в градостроительном развитии столицы. Так, например, благодаря решениям Оперативной группы в 2024 году проведена реконструкция построенного в конце 80-х годов административного здания АО "Элерон" на улице Генерала Белова. На улице Оршанской достроен учебный корпус ФГБОУ ВО "МАИ", к строительству которого приступили в начале 90-х годов", – приводит его слова пресс-служба департамента.
Кроме того, на Каширском шоссе демонтирован лабораторный корпус НИИ ревматологии РАМН, который находился в аварийном состоянии.
Уточняется, что за время работы Оперативной группы решены вопросы по 690 объектам долгостроя. Из них в эксплуатацию ввели 204 объекта, возобновили работы по 274 объектам, на 212 площадках произведен демонтаж конструкций.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Овчинский: в Марфине достроят оранжерею ботанического сада
31 декабря 2024, 10:04
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала