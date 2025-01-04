https://ria.ru/20250104/ovchinskiy-1992164305.html
Овчинский: в Москве в 2024 году приняты решения по 28 объектам долгостроя
Овчинский: в Москве в 2024 году приняты решения по 28 объектам долгостроя - РИА Новости, 04.01.2025
Овчинский: в Москве в 2024 году приняты решения по 28 объектам долгостроя
С начала 2024 года в Москве разрешены вопросы 28 объектов долгостроя, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T09:00:00+03:00
2025-01-04T09:00:00+03:00
2025-01-04T09:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988653112_0:3:3074:1732_1920x0_80_0_0_e4f34bc98ce2b0a3b850936278e8152e.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. С начала 2024 года в Москве разрешены вопросы 28 объектов долгостроя, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Ликвидация долгостроя – одно из важных направлений в градостроительном развитии столицы. Так, например, благодаря решениям Оперативной группы в 2024 году проведена реконструкция построенного в конце 80-х годов административного здания АО "Элерон" на улице Генерала Белова. На улице Оршанской достроен учебный корпус ФГБОУ ВО "МАИ", к строительству которого приступили в начале 90-х годов", – приводит его слова пресс-служба департамента.Кроме того, на Каширском шоссе демонтирован лабораторный корпус НИИ ревматологии РАМН, который находился в аварийном состоянии.Уточняется, что за время работы Оперативной группы решены вопросы по 690 объектам долгостроя. Из них в эксплуатацию ввели 204 объекта, возобновили работы по 274 объектам, на 212 площадках произведен демонтаж конструкций.
https://ria.ru/20241231/ovchinskiy-1992017299.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988653112_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_dc1a3ee9d07366770e061471b0b2f370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Москве в 2024 году приняты решения по 28 объектам долгостроя
Овчинский: в столице в 2024 году разрешены вопросы 28 объектов долгостроя
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. С начала 2024 года в Москве разрешены вопросы 28 объектов долгостроя, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Ликвидация долгостроя – одно из важных направлений в градостроительном развитии столицы. Так, например, благодаря решениям Оперативной группы в 2024 году проведена реконструкция построенного в конце 80-х годов административного здания АО "Элерон" на улице Генерала Белова. На улице Оршанской достроен учебный корпус ФГБОУ ВО "МАИ", к строительству которого приступили в начале 90-х годов", – приводит его слова пресс-служба департамента.
Кроме того, на Каширском шоссе демонтирован лабораторный корпус НИИ ревматологии РАМН, который находился в аварийном состоянии.
Уточняется, что за время работы Оперативной группы решены вопросы по 690 объектам долгостроя. Из них в эксплуатацию ввели 204 объекта, возобновили работы по 274 объектам, на 212 площадках произведен демонтаж конструкций.