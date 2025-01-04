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Словарь Merriam-Webster упомянул ракету "Орешник" - РИА Новости, 04.01.2025
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05:49 04.01.2025
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Словарь Merriam-Webster упомянул ракету "Орешник"
Словарь Merriam-Webster упомянул ракету "Орешник" - РИА Новости, 04.01.2025
Словарь Merriam-Webster упомянул ракету "Орешник"
Авторитетный американский словарь Merriam-Webster в статье о термине "гиперзвуковой" упомянул российскую ракету "Орешник" как пример современного гиперзвукового РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T05:49:00+03:00
2025-01-04T05:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 янв – РИА Новости. Авторитетный американский словарь Merriam-Webster в статье о термине "гиперзвуковой" упомянул российскую ракету "Орешник" как пример современного гиперзвукового вооружения, отметив случай её применения в ноябре 2024 года в ходе удара РФ по Днепру. В качестве иллюстрации словарь процитировал публикацию издания Newsweek. "THAAD – единственная система в арсенале США, способная перехватывать гиперзвуковые цели, такие как "Орешник", возможности которой (президент РФ Владимир) Путин подчеркнул после ее применения по Днепру в ноябре", - гласит статья, опубликованная на сайте словаря. Примеры в Merriam-Webster сопровождаются пояснением, что они автоматически собираются из открытых источников для иллюстрации актуального использования слова и не отражают точку зрения редакции по каким-либо вопросам.
https://ria.ru/20241227/germaniya-1991763528.html
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в мире, технологии, россия, днепр (город), сша
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Словарь Merriam-Webster упомянул ракету "Орешник"

Словарь Merriam-Webster упомянул ракету "Орешник" как гиперзвуковое оружие

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Кадр видео удара по Днепропетровску. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 янв – РИА Новости. Авторитетный американский словарь Merriam-Webster в статье о термине "гиперзвуковой" упомянул российскую ракету "Орешник" как пример современного гиперзвукового вооружения, отметив случай её применения в ноябре 2024 года в ходе удара РФ по Днепру.
В качестве иллюстрации словарь процитировал публикацию издания Newsweek.
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27 декабря 2024, 20:38
"THAAD – единственная система в арсенале США, способная перехватывать гиперзвуковые цели, такие как "Орешник", возможности которой (президент РФ Владимир) Путин подчеркнул после ее применения по Днепру в ноябре", - гласит статья, опубликованная на сайте словаря.
Примеры в Merriam-Webster сопровождаются пояснением, что они автоматически собираются из открытых источников для иллюстрации актуального использования слова и не отражают точку зрения редакции по каким-либо вопросам.
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