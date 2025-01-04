https://ria.ru/20250104/oreshnik-1992460342.html

Словарь Merriam-Webster упомянул ракету "Орешник"

Словарь Merriam-Webster упомянул ракету "Орешник" - РИА Новости, 04.01.2025

Словарь Merriam-Webster упомянул ракету "Орешник"

Авторитетный американский словарь Merriam-Webster в статье о термине "гиперзвуковой" упомянул российскую ракету "Орешник" как пример современного гиперзвукового РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T05:49:00+03:00

2025-01-04T05:49:00+03:00

2025-01-04T05:49:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 янв – РИА Новости. Авторитетный американский словарь Merriam-Webster в статье о термине "гиперзвуковой" упомянул российскую ракету "Орешник" как пример современного гиперзвукового вооружения, отметив случай её применения в ноябре 2024 года в ходе удара РФ по Днепру. В качестве иллюстрации словарь процитировал публикацию издания Newsweek. "THAAD – единственная система в арсенале США, способная перехватывать гиперзвуковые цели, такие как "Орешник", возможности которой (президент РФ Владимир) Путин подчеркнул после ее применения по Днепру в ноябре", - гласит статья, опубликованная на сайте словаря. Примеры в Merriam-Webster сопровождаются пояснением, что они автоматически собираются из открытых источников для иллюстрации актуального использования слова и не отражают точку зрения редакции по каким-либо вопросам.

https://ria.ru/20241227/germaniya-1991763528.html

https://ria.ru/20241219/putin-1990182765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, россия, днепр (город), сша