https://ria.ru/20250104/oreshnik-1992460342.html
Словарь Merriam-Webster упомянул ракету "Орешник"
Словарь Merriam-Webster упомянул ракету "Орешник" - РИА Новости, 04.01.2025
Словарь Merriam-Webster упомянул ракету "Орешник"
Авторитетный американский словарь Merriam-Webster в статье о термине "гиперзвуковой" упомянул российскую ракету "Орешник" как пример современного гиперзвукового РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T05:49:00+03:00
2025-01-04T05:49:00+03:00
2025-01-04T05:49:00+03:00
в мире
технологии
россия
днепр (город)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157281_58:0:942:497_1920x0_80_0_0_30b8e53036432afdb5c7c387949744af.jpg
ВАШИНГТОН, 4 янв – РИА Новости. Авторитетный американский словарь Merriam-Webster в статье о термине "гиперзвуковой" упомянул российскую ракету "Орешник" как пример современного гиперзвукового вооружения, отметив случай её применения в ноябре 2024 года в ходе удара РФ по Днепру. В качестве иллюстрации словарь процитировал публикацию издания Newsweek. "THAAD – единственная система в арсенале США, способная перехватывать гиперзвуковые цели, такие как "Орешник", возможности которой (президент РФ Владимир) Путин подчеркнул после ее применения по Днепру в ноябре", - гласит статья, опубликованная на сайте словаря. Примеры в Merriam-Webster сопровождаются пояснением, что они автоматически собираются из открытых источников для иллюстрации актуального использования слова и не отражают точку зрения редакции по каким-либо вопросам.
https://ria.ru/20241227/germaniya-1991763528.html
https://ria.ru/20241219/putin-1990182765.html
россия
днепр (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157281_169:0:832:497_1920x0_80_0_0_06a38688253d2372f4c7d870d16d4bc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, россия, днепр (город), сша
В мире, Технологии, Россия, Днепр (город), США
Словарь Merriam-Webster упомянул ракету "Орешник"
Словарь Merriam-Webster упомянул ракету "Орешник" как гиперзвуковое оружие