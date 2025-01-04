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Пострадавшего при атаке дрона ВСУ врача из Херсонской области прооперируют - РИА Новости, 04.01.2025
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16:41 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/operatsiya-1992510310.html
Пострадавшего при атаке дрона ВСУ врача из Херсонской области прооперируют
Пострадавшего при атаке дрона ВСУ врача из Херсонской области прооперируют - РИА Новости, 04.01.2025
Пострадавшего при атаке дрона ВСУ врача из Херсонской области прооперируют
Главврача Алешкинской больницы в Херсонской области Владимира Харлана, пострадавшего при атаке дрона ВСУ, прооперируют в Москве, сообщил министр здравоохранения РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T16:41:00+03:00
2025-01-04T16:41:00+03:00
херсонская область
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россия
мария захарова
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Главврача Алешкинской больницы в Херсонской области Владимира Харлана, пострадавшего при атаке дрона ВСУ, прооперируют в Москве, сообщил министр здравоохранения региона Артыш Сат. "Главный врач Алешкинской больницы Владимир Харлан направлен на специализированное лечение в столицу, в ближайшее время Владимиру Ивановичу проведут операцию на глаза", - говорится в Telegram-канале минздрава области со ссылкой на министра здравоохранения Артыша Сата. Алешкинская центральная районная больница после обстрелов со стороны киевского режима продолжает работать в штатном режиме, населению оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил министр. ВСУ атаковали 30 декабря 2024 года дроном здание больницы в Алешках Херсонской области, при этом оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача. Харлан получил тяжелые осколочные ранения, его заместитель Василий Борисов погиб. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку очередным циничным и кровавым преступлением киевского режима, который вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность.
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херсонская область , москва, россия, мария захарова, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Москва, Россия, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Пострадавшего при атаке дрона ВСУ врача из Херсонской области прооперируют

Пострадавшего от дрона ВСУ врача из Херсонской области прооперируют в Москве

© Fotolia / xyПустая больничная койка
Пустая больничная койка - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Fotolia / xy
Пустая больничная койка. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Главврача Алешкинской больницы в Херсонской области Владимира Харлана, пострадавшего при атаке дрона ВСУ, прооперируют в Москве, сообщил министр здравоохранения региона Артыш Сат.
"Главный врач Алешкинской больницы Владимир Харлан направлен на специализированное лечение в столицу, в ближайшее время Владимиру Ивановичу проведут операцию на глаза", - говорится в Telegram-канале минздрава области со ссылкой на министра здравоохранения Артыша Сата.
Алешкинская центральная районная больница после обстрелов со стороны киевского режима продолжает работать в штатном режиме, населению оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил министр.
ВСУ атаковали 30 декабря 2024 года дроном здание больницы в Алешках Херсонской области, при этом оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача. Харлан получил тяжелые осколочные ранения, его заместитель Василий Борисов погиб. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку очередным циничным и кровавым преступлением киевского режима, который вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность.
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