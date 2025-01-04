https://ria.ru/20250104/operatsiya-1992510310.html

Пострадавшего при атаке дрона ВСУ врача из Херсонской области прооперируют

Пострадавшего при атаке дрона ВСУ врача из Херсонской области прооперируют - РИА Новости, 04.01.2025

Пострадавшего при атаке дрона ВСУ врача из Херсонской области прооперируют

Главврача Алешкинской больницы в Херсонской области Владимира Харлана, пострадавшего при атаке дрона ВСУ, прооперируют в Москве, сообщил министр здравоохранения РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T16:41:00+03:00

2025-01-04T16:41:00+03:00

2025-01-04T16:41:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Главврача Алешкинской больницы в Херсонской области Владимира Харлана, пострадавшего при атаке дрона ВСУ, прооперируют в Москве, сообщил министр здравоохранения региона Артыш Сат. "Главный врач Алешкинской больницы Владимир Харлан направлен на специализированное лечение в столицу, в ближайшее время Владимиру Ивановичу проведут операцию на глаза", - говорится в Telegram-канале минздрава области со ссылкой на министра здравоохранения Артыша Сата. Алешкинская центральная районная больница после обстрелов со стороны киевского режима продолжает работать в штатном режиме, населению оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил министр. ВСУ атаковали 30 декабря 2024 года дроном здание больницы в Алешках Херсонской области, при этом оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача. Харлан получил тяжелые осколочные ранения, его заместитель Василий Борисов погиб. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку очередным циничным и кровавым преступлением киевского режима, который вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность.

https://ria.ru/20250103/bespilotnik-1992375858.html

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херсонская область , москва, россия, мария захарова, вооруженные силы украины, происшествия