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Рогов сообщил об обстреле Запорожской области со стороны ВСУ
Рогов сообщил об обстреле Запорожской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025
Рогов сообщил об обстреле Запорожской области со стороны ВСУ
Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, атаку отражает система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T17:01:00+03:00
2025-01-04T17:01:00+03:00
2025-01-04T17:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
владимир рогов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, атаку отражает система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале. "Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО", - написал Рогов. По его словам, в городе работают системы ПВО. Подробности уточняются.
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запорожская область, токмак, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Владимир Рогов, Происшествия
Рогов сообщил об обстреле Запорожской области со стороны ВСУ
Рогов: ВСУ открыли огонь по Токмаку в Запорожской области, атаку отражает ПВО