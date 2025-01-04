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Рогов сообщил об обстреле Запорожской области со стороны ВСУ

Рогов сообщил об обстреле Запорожской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025

Рогов сообщил об обстреле Запорожской области со стороны ВСУ

Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, атаку отражает система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T17:01:00+03:00

2025-01-04T17:01:00+03:00

2025-01-04T17:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

токмак

владимир рогов

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, атаку отражает система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале. "Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО", - написал Рогов. По его словам, в городе работают системы ПВО. Подробности уточняются.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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запорожская область, токмак, владимир рогов, происшествия