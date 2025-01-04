https://ria.ru/20250104/novokuznetsk-1992490380.html

В Новокузнецке нашли живым пропавшего 11-летнего мальчика

В Новокузнецке нашли живым пропавшего 11-летнего мальчика - РИА Новости, 04.01.2025

В Новокузнецке нашли живым пропавшего 11-летнего мальчика

Мальчика, пропавшего в Новокузнецке в первый день нового года, нашли живым, сообщила пресс-служба главка МВД по Кемеровской области. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T13:04:00+03:00

2025-01-04T13:04:00+03:00

2025-01-04T14:32:00+03:00

происшествия

новокузнецк

кемеровская область

куйбышевский район

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КЕМЕРОВО, 4 янв — РИА Новости. Мальчика, пропавшего в Новокузнецке в первый день нового года, нашли живым, сообщила пресс-служба главка МВД по Кемеровской области. Об исчезновении 11-летнего ребенка стало известно 3 января, когда в полицию обратилась его бабушка, являющаяся его опекуном. Полицейские выяснили, что мальчик ушел из дома еще 1 января. Женщина пыталась искать его самостоятельно, но безуспешно.Полицейские сразу же начали поиски. Инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, сотрудники уголовного розыска обследовали улицы и дворы Куйбышевского района, места возможного появления мальчика, опрашивали его друзей и знакомых. Ориентировку на пропавшего передали патрулям. "Накануне около 23:00 инспекторы по делам несовершеннолетних заметили мальчика на одной из улиц города и доставили в отдел полиции, куда также пригласили законного представителя ребенка. Школьник рассказал, что решил погулять в новогодние каникулы, ночевал где придется, а днем проводил время в торгово-развлекательных центрах. Противоправных действий в отношении него не совершалось", — заявили в ГУ МВД. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

https://ria.ru/20250102/zabaykale-1992304483.html

https://ria.ru/20241228/vladivostok-1991897601.html

новокузнецк

кемеровская область

куйбышевский район

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происшествия, новокузнецк, кемеровская область, куйбышевский район, россия