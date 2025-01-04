Рейтинг@Mail.ru
В Новокузнецке нашли живым пропавшего 11-летнего мальчика - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 04.01.2025 (обновлено: 14:32 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/novokuznetsk-1992490380.html
В Новокузнецке нашли живым пропавшего 11-летнего мальчика
В Новокузнецке нашли живым пропавшего 11-летнего мальчика - РИА Новости, 04.01.2025
В Новокузнецке нашли живым пропавшего 11-летнего мальчика
Мальчика, пропавшего в Новокузнецке в первый день нового года, нашли живым, сообщила пресс-служба главка МВД по Кемеровской области. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T13:04:00+03:00
2025-01-04T14:32:00+03:00
происшествия
новокузнецк
кемеровская область
куйбышевский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
КЕМЕРОВО, 4 янв — РИА Новости. Мальчика, пропавшего в Новокузнецке в первый день нового года, нашли живым, сообщила пресс-служба главка МВД по Кемеровской области. Об исчезновении 11-летнего ребенка стало известно 3 января, когда в полицию обратилась его бабушка, являющаяся его опекуном. Полицейские выяснили, что мальчик ушел из дома еще 1 января. Женщина пыталась искать его самостоятельно, но безуспешно.Полицейские сразу же начали поиски. Инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, сотрудники уголовного розыска обследовали улицы и дворы Куйбышевского района, места возможного появления мальчика, опрашивали его друзей и знакомых. Ориентировку на пропавшего передали патрулям. "Накануне около 23:00 инспекторы по делам несовершеннолетних заметили мальчика на одной из улиц города и доставили в отдел полиции, куда также пригласили законного представителя ребенка. Школьник рассказал, что решил погулять в новогодние каникулы, ночевал где придется, а днем проводил время в торгово-развлекательных центрах. Противоправных действий в отношении него не совершалось", — заявили в ГУ МВД. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
https://ria.ru/20250102/zabaykale-1992304483.html
https://ria.ru/20241228/vladivostok-1991897601.html
новокузнецк
кемеровская область
куйбышевский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новокузнецк, кемеровская область, куйбышевский район, россия
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровская область, Куйбышевский район, Россия
В Новокузнецке нашли живым пропавшего 11-летнего мальчика

Пропавшего в Новокузнецке в первый день нового года мальчика нашли живым

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 4 янв — РИА Новости. Мальчика, пропавшего в Новокузнецке в первый день нового года, нашли живым, сообщила пресс-служба главка МВД по Кемеровской области.
Об исчезновении 11-летнего ребенка стало известно 3 января, когда в полицию обратилась его бабушка, являющаяся его опекуном. Полицейские выяснили, что мальчик ушел из дома еще 1 января. Женщина пыталась искать его самостоятельно, но безуспешно.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
В Забайкалье нашли тело пропавшего без вести подростка
2 января, 11:49
Полицейские сразу же начали поиски. Инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, сотрудники уголовного розыска обследовали улицы и дворы Куйбышевского района, места возможного появления мальчика, опрашивали его друзей и знакомых. Ориентировку на пропавшего передали патрулям.
"Накануне около 23:00 инспекторы по делам несовершеннолетних заметили мальчика на одной из улиц города и доставили в отдел полиции, куда также пригласили законного представителя ребенка. Школьник рассказал, что решил погулять в новогодние каникулы, ночевал где придется, а днем проводил время в торгово-развлекательных центрах. Противоправных действий в отношении него не совершалось", — заявили в ГУ МВД.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Во Владивостоке нашли пропавшего 20 дней назад подростка
28 декабря 2024, 17:03
 
ПроисшествияНовокузнецкКемеровская областьКуйбышевский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала