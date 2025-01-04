https://ria.ru/20250104/naemniki-1992512659.html
Пленный санитар рассказал о лечении иностранных наемников ВСУ
Пленный санитар рассказал о лечении иностранных наемников ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025
Пленный санитар рассказал о лечении иностранных наемников ВСУ
Большинство раненых иностранных наемников, воевавших на стороне Киева, после лечения уезжали домой, рассказал РИА Новости военнопленный Евгений Набока,... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T17:08:00+03:00
2025-01-04T17:08:00+03:00
2025-01-04T17:22:00+03:00
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Большинство раненых иностранных наемников, воевавших на стороне Киева, после лечения уезжали домой, рассказал РИА Новости военнопленный Евгений Набока, мобилизованный в ВСУ в августе 2022 года и служивший санитаром в военном госпитале в Харькове. "В основном уезжали к себе, ну, потому что там ранения тяжелые, в основном тяжелые ранения. Ну и были такие, что уходили обратно, больше уезжало домой, чем обратно уходили… Но они в основном из-за денег, в основном из-за денег они", - сказал собеседник агентства. Евгений служил санитаром в нейрохирургическом отделении военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове, куда попадали украинские военнослужащие и наемники с тяжелыми ранениями. С его слов, за два года службы в его отделении лечились наемники из Германии, Чехии, Польши, Франции, Азербайджана, Грузии, Колумбии, и Испании. Лечились иностранцы в общих палатах, на общих условиях. "Все врачи делали всем одинаково, все операции, все процедуры, все перевязки, все делали на одном уровне, привилегий не было никаких", - добавил пленный.
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Военнопленный о судьбе раненых иностранных наемников, воевавших на стороне Киева
Большинство раненых иностранных наемников, воевавших на стороне Киева, после лечения уезжали домой, рассказал РИА Новости военнопленный Евгений Набока, мобилизованный в ВСУ в августе 2022 года и служивший санитаром в военном госпитале в Харькове.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Киев, Германия, Вооруженные силы Украины
Пленный санитар рассказал о лечении иностранных наемников ВСУ
Пленный Набока: большинство раненых наемников ВСУ после лечения уезжали домой