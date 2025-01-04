https://ria.ru/20250104/moskva-1992483497.html

В Москве капитально отремонтировали около 900 фасадов многоквартирных домов

В Москве капитально отремонтировали около 900 фасадов многоквартирных домов - РИА Новости, 04.01.2025

В Москве капитально отремонтировали около 900 фасадов многоквартирных домов

Специалисты Комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали в прошедшем году около 900 фасадов многоквартирных домов, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T12:07:00+03:00

2025-01-04T12:07:00+03:00

2025-01-04T12:07:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали в прошедшем году около 900 фасадов многоквартирных домов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Обновление фасада - один из важных видов работ в рамках капремонта, ведь он не только базовая составляющая внешнего вида дома, но и неотъемлемая часть теплового контура. В 2024 году отремонтировали около 900 фасадов, для каждого типа использовалась специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и облик здания", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что кирпичные фасады подвергаются обязательной гидрофобизации, это - современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с перепадами температуры и повышенной влажностью. "При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все применяемые краски для работы по фасадам обладают высокими паропроницаемыми свойствами, которые обеспечивают устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение цвета", - добавил заммэра. Он уточнил, что ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что всего за время реализации столичной программы капремонта многоквартирных домов с 2015 года были выполнены работы по ремонту более 10 тысяч фасадов.

https://realty.ria.ru/20241119/kapremont-1983662614.html

https://realty.ria.ru/20240621/fasady-1953735369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков