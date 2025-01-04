Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии рассказали о последствиях увеличения тарифов на электроэнергию - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/moldavija-1992516504.html
В Молдавии рассказали о последствиях увеличения тарифов на электроэнергию
В Молдавии рассказали о последствиях увеличения тарифов на электроэнергию - РИА Новости, 04.01.2025
В Молдавии рассказали о последствиях увеличения тарифов на электроэнергию
Увеличение тарифа на электроэнергию и тепло в Молдавии приведет к росту инфляции на 10% и более, а значит, и к значительному повышению цен, заявил лидер... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T17:47:00+03:00
2025-01-04T17:47:00+03:00
молдавия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756759999_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e79c8c9717b567e52729d64f8fe432c3.jpg
КИШИНЕВ, 4 янв - РИА Новости. Увеличение тарифа на электроэнергию и тепло в Молдавии приведет к росту инфляции на 10% и более, а значит, и к значительному повышению цен, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в Telegram-канале. Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) утвердило на заседании 3 января новые тарифы на электроэнергию и тепло. Тариф на электроэнергию для центра и юга республики вырос до 4,1 лея за киловатт-час (примерно 22 цента), для севера - до 4,68 лея (около 25 центов). Стоимость тепловой энергии также увеличилась. В столичном регионе тариф поднялся с 1824 до 2510 леев за гигакалорию (около 139 долларов), на севере - до 2126 леев (118 долларов), а на юге - до 3222 леев (179 долларов). "Увеличение тарифов вдвое тянет за собой рост инфляции. По некоторым оценкам — до 10% или даже больше. И ударит она по ценам всей потребительской корзины. И по тем, кому и так непросто. Пенсионеры и бюджетники, которые уже отдают половину дохода на коммуналку, окажутся в еще большей беде. До индексации пенсий в 6% в начале апреля многие могут попросту не дотянуть", - написал Лунгу. По его словам, компенсации нужны, но не в том объеме, который предлагает власть. "Эта политика – откровенная насмешка. Настоящая помощь – это разумное управление тарифами, стабильность и защита граждан. Обо всем этом нужно было думать заранее. Но, как показывает практика, от режима ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) этого ждать не приходится", - подчеркнул Лунгу. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% необходимого объема покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
https://ria.ru/20241223/moldaviya-1990383334.html
https://ria.ru/20241210/sandu-1988465069.html
https://ria.ru/20250104/moldavija-1992513083.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756759999_250:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_950c377cfb3d5759f994b8987cf62fbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, в мире
Молдавия, В мире
В Молдавии рассказали о последствиях увеличения тарифов на электроэнергию

Лунгу: увеличение тарифов на электроэнергию в Молдавии приведет к росту инфляции

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 4 янв - РИА Новости. Увеличение тарифа на электроэнергию и тепло в Молдавии приведет к росту инфляции на 10% и более, а значит, и к значительному повышению цен, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в Telegram-канале.
Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) утвердило на заседании 3 января новые тарифы на электроэнергию и тепло. Тариф на электроэнергию для центра и юга республики вырос до 4,1 лея за киловатт-час (примерно 22 цента), для севера - до 4,68 лея (около 25 центов). Стоимость тепловой энергии также увеличилась. В столичном регионе тариф поднялся с 1824 до 2510 леев за гигакалорию (около 139 долларов), на севере - до 2126 леев (118 долларов), а на юге - до 3222 леев (179 долларов).
БТР 82А ВС РФ на КПП в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
"Полная катастрофа". Украина нанесла сокрушительный удар по россиянам
23 декабря 2024, 08:00
"Увеличение тарифов вдвое тянет за собой рост инфляции. По некоторым оценкам — до 10% или даже больше. И ударит она по ценам всей потребительской корзины. И по тем, кому и так непросто. Пенсионеры и бюджетники, которые уже отдают половину дохода на коммуналку, окажутся в еще большей беде. До индексации пенсий в 6% в начале апреля многие могут попросту не дотянуть", - написал Лунгу.
По его словам, компенсации нужны, но не в том объеме, который предлагает власть.
«
"Эта политика – откровенная насмешка. Настоящая помощь – это разумное управление тарифами, стабильность и защита граждан. Обо всем этом нужно было думать заранее. Но, как показывает практика, от режима ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) этого ждать не приходится", - подчеркнул Лунгу.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% необходимого объема покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
"Срочно в Москву". Додон обратился к Санду с неожиданным требованием
10 декабря 2024, 17:24
"Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке.
В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
В Молдавии резко отреагировали на рост тарифов на электроэнергию
Вчера, 17:09
 
МолдавияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала