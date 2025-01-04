https://ria.ru/20250104/moldavija-1992513083.html

В Молдавии резко отреагировали на рост тарифов на электроэнергию

В Молдавии резко отреагировали на рост тарифов на электроэнергию - РИА Новости, 04.01.2025

В Молдавии резко отреагировали на рост тарифов на электроэнергию

Существенный рост тарифов на электроэнергию стал следствием некомпетентности властей Молдавии, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T17:09:00+03:00

2025-01-04T17:09:00+03:00

2025-01-04T17:10:00+03:00

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КИШИНЕВ, 4 янв - РИА Новости. Существенный рост тарифов на электроэнергию стал следствием некомпетентности властей Молдавии, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля в Telegram-канале. Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) утвердило на заседании 3 января новые тарифы на электроэнергию и тепло. Тариф на электроэнергию для центра и юга республики вырос до 4,1 лея за киловатт-час (примерно 22 цента), для севера - до 4,68 лея (около 25 центов). Стоимость тепловой энергии также увеличилась. В столичном регионе тариф поднялся с 1824 до 2510 леев за гигакалорию (около 139 долларов), на севере - до 2126 леев (118 долларов), а на юге - до 3222 леев (179 долларов). "Решение в очередной раз демонстрирует некомпетентность и отсутствие сочувствия у режима ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) к реальным проблемам граждан. Необоснованное повышение тарифов на электроэнергию сильно ударит по каждой семье в Молдове, ведь люди сегодня едва справляются с экономическим кризисом… Возмутительно, что граждан заставляют расплачиваться за неудачи и ошибки нынешнего правительства, которое, похоже, полностью оторвано от реальности", - написал Боля. По его мнению, правительство не должно допускать такие повышения в условиях, когда доходы населения остаются на прежнем уровне, а инфляция продолжает подрывать покупательную способность людей. "Вместо того чтобы договариваться о более выгодных ценах на энергоносители или субсидировать расходы для малообеспеченных граждан, ПДС принимает решения, которые напрямую бьют по благосостоянию людей. Гражданам нужны конкретные меры со стороны правительства ПДС, чтобы остановить волну повышения цен, которая может привести страну к социальному коллапсу. Республика Молдова заслуживает ответственное руководство, которое ставит на первое место граждан, а не непонятные интересы в энергетическом секторе", - подчеркнул депутат. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% необходимого объема покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

https://ria.ru/20241223/moldaviya-1990383334.html

https://ria.ru/20241210/sandu-1988465069.html

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