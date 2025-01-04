https://ria.ru/20250104/mobilizatsiya-1992535064.html

На Украине мужчина умер после попытки мобилизовать его силой

На Украине мужчина умер после попытки мобилизовать его силой - РИА Новости, 04.01.2025

На Украине мужчина умер после попытки мобилизовать его силой

Мужчина умер после попытки мобилизовать его силой в Черновцах на западе Украины, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T23:19:00+03:00

2025-01-04T23:19:00+03:00

2025-01-04T23:20:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Мужчина умер после попытки мобилизовать его силой в Черновцах на западе Украины, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Черновцы. Убит очередной "доброволец", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. Он опубликовал видео, на котором мужчину скрутили и положили на землю. Прохожие пытаются заступиться за него. По словам Дмитрука, произошло это предположительно 19 декабря. "Человек скончался в больнице. Власти и правоохранители блокируют любую попытку распространения этой информации в местных медиа, соцсетях. Это уже не первый случай убийства сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)", - добавил Дмитрук. Когда и от чего именно скончался мужчина, он не уточнил. Издание Sumy Today 2 января сообщило, что житель города Сумы на севере Украины скончался от травм, полученных в городском военкомате. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241223/voenkomaty-1990763481.html

https://ria.ru/20250103/mobilizatsiya-1992381542.html

https://ria.ru/20250104/ukraina-1992467771.html

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в мире, украина, черновцы, сумы, верховная рада украины, вооруженные силы украины, аверс