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На Украине мужчина умер после попытки мобилизовать его силой - РИА Новости, 04.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:19 04.01.2025 (обновлено: 23:20 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/mobilizatsiya-1992535064.html
На Украине мужчина умер после попытки мобилизовать его силой
На Украине мужчина умер после попытки мобилизовать его силой - РИА Новости, 04.01.2025
На Украине мужчина умер после попытки мобилизовать его силой
Мужчина умер после попытки мобилизовать его силой в Черновцах на западе Украины, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T23:19:00+03:00
2025-01-04T23:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
черновцы
сумы
верховная рада украины
вооруженные силы украины
аверс
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Мужчина умер после попытки мобилизовать его силой в Черновцах на западе Украины, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Черновцы. Убит очередной "доброволец", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. Он опубликовал видео, на котором мужчину скрутили и положили на землю. Прохожие пытаются заступиться за него. По словам Дмитрука, произошло это предположительно 19 декабря. "Человек скончался в больнице. Власти и правоохранители блокируют любую попытку распространения этой информации в местных медиа, соцсетях. Это уже не первый случай убийства сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)", - добавил Дмитрук. Когда и от чего именно скончался мужчина, он не уточнил. Издание Sumy Today 2 января сообщило, что житель города Сумы на севере Украины скончался от травм, полученных в городском военкомате. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20241223/voenkomaty-1990763481.html
https://ria.ru/20250103/mobilizatsiya-1992381542.html
https://ria.ru/20250104/ukraina-1992467771.html
украина
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в мире, украина, черновцы, сумы, верховная рада украины, вооруженные силы украины, аверс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черновцы, Сумы, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Аверс
На Украине мужчина умер после попытки мобилизовать его силой

Дмитрук: в Черновцах мужчина умер после попытки мобилизовать его силой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Мужчина умер после попытки мобилизовать его силой в Черновцах на западе Украины, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Черновцы. Убит очередной "доброволец", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
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Он опубликовал видео, на котором мужчину скрутили и положили на землю. Прохожие пытаются заступиться за него. По словам Дмитрука, произошло это предположительно 19 декабря.
"Человек скончался в больнице. Власти и правоохранители блокируют любую попытку распространения этой информации в местных медиа, соцсетях. Это уже не первый случай убийства сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)", - добавил Дмитрук.
Когда и от чего именно скончался мужчина, он не уточнил.
Издание Sumy Today 2 января сообщило, что житель города Сумы на севере Украины скончался от травм, полученных в городском военкомате.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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