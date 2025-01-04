На Украине мужчина умер после попытки мобилизовать его силой
Дмитрук: в Черновцах мужчина умер после попытки мобилизовать его силой
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Мужчина умер после попытки мобилизовать его силой в Черновцах на западе Украины, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Черновцы. Убит очередной "доброволец", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
На Украине начали прибегать к помощи таксистов при мобилизации, пишут СМИ
23 декабря 2024, 05:22
Он опубликовал видео, на котором мужчину скрутили и положили на землю. Прохожие пытаются заступиться за него. По словам Дмитрука, произошло это предположительно 19 декабря.
"Человек скончался в больнице. Власти и правоохранители блокируют любую попытку распространения этой информации в местных медиа, соцсетях. Это уже не первый случай убийства сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)", - добавил Дмитрук.
Когда и от чего именно скончался мужчина, он не уточнил.
Издание Sumy Today 2 января сообщило, что житель города Сумы на севере Украины скончался от травм, полученных в городском военкомате.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.