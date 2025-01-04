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В Московский зоопарк приехали еще два малайских медвежонка - РИА Новости, 04.01.2025
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Хорошие новости
 
09:57 04.01.2025 (обновлено: 12:50 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/medvezhata-1992471396.html
В Московский зоопарк приехали еще два малайских медвежонка
В Московский зоопарк приехали еще два малайских медвежонка - РИА Новости, 04.01.2025
В Московский зоопарк приехали еще два малайских медвежонка
В Московском зоопарке появились два малайских медвежонка, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T09:57:00+03:00
2025-01-04T12:50:00+03:00
хорошие новости
общество
московский зоопарк
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Московском зоопарке появились два малайских медвежонка, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Московском зоопарке пополнение — там поселились детеныши краснокнижного малайского медведя: самец и самка. Сейчас они находятся на карантине в игровой комнате. Медвежата могут видеть и слышать друг друга, но пока их разделяет решетка — так безопаснее для них самих", — говорится в публикации. Имена для медвежат уже выбрали в ходе электронного голосования на платформе "Активный гражданин" — москвичи назвали их Лучик и Звездочка. &quot;Два малыша прибыли в зоопарк в конце декабря. Ветеринары осмотрели их и проверили все важные показатели здоровья. У Лучика отменный аппетит, он общительный и спокойно воспринимает специалистов рядом с собой, а еще с интересом изучает мягкие игрушки. Звездочка более робкая и осторожная. Она предпочитает спокойные игры в укромных уголках и пока побаивается людей&quot;, — рассказали на сайте мэра.Лучик и Звездочка поселились в той же игровой комнате, где первое время жила малайская медведица Маша. Зоологи круглосуточно наблюдают за ними. Помещение, где живут медвежата, специально оборудовали для безопасного и активного развития, чтобы детеныши учились взбираться и спускаться с различных препятствий, держать равновесие и группироваться в случае падения. Для них подготовили мягкие подстилки, на которых удобно резвиться с игрушками, а также натуральные пеньки. Первые месяцы Лучик и Звездочка будут привыкать к новому месту и сотрудникам зоопарка. При работе с ними зоологи ориентируются на план адаптации и развития малайских медведей, разработанный для Маши. После того как медвежата освоят игровую комнату, их переведут во внутренний вольер, закрытый для посетителей. Он значительно больше, и в нем есть несколько ярусов для оттачивания у медвежат навыков лазанья. Ярусы будут открывать постепенно, чтобы Лучик и Звездочка могли подниматься все выше. Как только медвежата выполнят эту программу, их переведут в экспозиционный вольер, где их смогут видеть посетители.
https://ria.ru/20241226/gieny-1991412874.html
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РИА Новости
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общество, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Московский зоопарк
В Московский зоопарк приехали еще два малайских медвежонка

В Московский зоопарк приехали еще два краснокнижных малайских медвежонка

© Фото : Пресс-служба Московского зоопаркаМалайский медвежонок в игровой комнате в Московском зоопарке
Малайский медвежонок в игровой комнате в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : Пресс-служба Московского зоопарка
Малайский медвежонок в игровой комнате в Московском зоопарке
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Московском зоопарке появились два малайских медвежонка, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Московском зоопарке пополнение — там поселились детеныши краснокнижного малайского медведя: самец и самка. Сейчас они находятся на карантине в игровой комнате. Медвежата могут видеть и слышать друг друга, но пока их разделяет решетка — так безопаснее для них самих", — говорится в публикации.
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Имена для медвежат уже выбрали в ходе электронного голосования на платформе "Активный гражданин" — москвичи назвали их Лучик и Звездочка.
«

"Два малыша прибыли в зоопарк в конце декабря. Ветеринары осмотрели их и проверили все важные показатели здоровья. У Лучика отменный аппетит, он общительный и спокойно воспринимает специалистов рядом с собой, а еще с интересом изучает мягкие игрушки. Звездочка более робкая и осторожная. Она предпочитает спокойные игры в укромных уголках и пока побаивается людей", — рассказали на сайте мэра.

Лучик и Звездочка поселились в той же игровой комнате, где первое время жила малайская медведица Маша. Зоологи круглосуточно наблюдают за ними. Помещение, где живут медвежата, специально оборудовали для безопасного и активного развития, чтобы детеныши учились взбираться и спускаться с различных препятствий, держать равновесие и группироваться в случае падения. Для них подготовили мягкие подстилки, на которых удобно резвиться с игрушками, а также натуральные пеньки.
© Фото : Пресс-служба Московского зоопаркаМалайский медвежонок в игровой комнате в Московском зоопарке
Малайский медвежонок в игровой комнате в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : Пресс-служба Московского зоопарка
Малайский медвежонок в игровой комнате в Московском зоопарке
Первые месяцы Лучик и Звездочка будут привыкать к новому месту и сотрудникам зоопарка. При работе с ними зоологи ориентируются на план адаптации и развития малайских медведей, разработанный для Маши.
После того как медвежата освоят игровую комнату, их переведут во внутренний вольер, закрытый для посетителей. Он значительно больше, и в нем есть несколько ярусов для оттачивания у медвежат навыков лазанья. Ярусы будут открывать постепенно, чтобы Лучик и Звездочка могли подниматься все выше.
Как только медвежата выполнят эту программу, их переведут в экспозиционный вольер, где их смогут видеть посетители.
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