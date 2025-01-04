https://ria.ru/20250104/mazut-1992529459.html

В Севастополе на восьми пляжах обнаружили пятна мазута

В Севастополе на восьми пляжах обнаружили пятна мазута - РИА Новости, 04.01.2025

В Севастополе на восьми пляжах обнаружили пятна мазута

Загрязнения мазутом из-за крушения танкеров в Керченском проливе в субботу обнаружены на восьми из 27 официальных и на одном неофициальном пляже в Севастополе,... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T21:31:00+03:00

2025-01-04T21:31:00+03:00

2025-01-04T21:31:00+03:00

происшествия

севастополь

керченский пролив

россия

михаил развожаев

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991667809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_006fd9ed4d29a2bb51675230917eba58.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Загрязнения мазутом из-за крушения танкеров в Керченском проливе в субботу обнаружены на восьми из 27 официальных и на одном неофициальном пляже в Севастополе, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Ранее губернатор сообщал, что режим ЧС регионального характера объявлен в Севастополе из-за загрязнения мазутом пляжей региона. "За сегодняшний день обследована вся береговая черта Севастополя. Из 27 официальных пляжей мазутные пятна обнаружены на восьми пляжах ("Наш парус", "Звездный берег", "Вязовая роща", "Орловка-1", "Серебряный", "Золотой" "Нахимовец" и "Андреевка"). Это 29,7% от всех пляжей. Практически везде сегодня мазут убрали, на части пляжей работы продолжатся завтра" , - написал Развожаев, подводя итоги субботы. Из шести неофициальных пляжей мазутные пятна зафиксированы только на одном пляже - "Голубая бухта", добвил губернатор. Массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживаются в разных местах, они оперативно ликвидируются, отметил он. Развожаев назвал ложными сообщения в некоторых пабликах о якобы загрязнении всех пляжей и срыве курортного сезона 2025 года. Работа по очистке пляжей будет координироваться штабом, желающие принять участие могут позвонить по номеру 112 и оставить свои контакты, написал он. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250104/mazut-1992480306.html

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990978633.html

севастополь

керченский пролив

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь, керченский пролив, россия, михаил развожаев, крушение двух танкеров в керченском проливе