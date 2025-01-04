В Севастополе на восьми пляжах обнаружили пятна мазута
Развожаев: в Севастополе обнаружили мазутные пятна на восьми из 27 пляжей
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Загрязнения мазутом из-за крушения танкеров в Керченском проливе в субботу обнаружены на восьми из 27 официальных и на одном неофициальном пляже в Севастополе, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее губернатор сообщал, что режим ЧС регионального характера объявлен в Севастополе из-за загрязнения мазутом пляжей региона.
"За сегодняшний день обследована вся береговая черта Севастополя. Из 27 официальных пляжей мазутные пятна обнаружены на восьми пляжах ("Наш парус", "Звездный берег", "Вязовая роща", "Орловка-1", "Серебряный", "Золотой" "Нахимовец" и "Андреевка"). Это 29,7% от всех пляжей. Практически везде сегодня мазут убрали, на части пляжей работы продолжатся завтра" , - написал Развожаев, подводя итоги субботы.
Из шести неофициальных пляжей мазутные пятна зафиксированы только на одном пляже - "Голубая бухта", добвил губернатор. Массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживаются в разных местах, они оперативно ликвидируются, отметил он.
Развожаев назвал ложными сообщения в некоторых пабликах о якобы загрязнении всех пляжей и срыве курортного сезона 2025 года. Работа по очистке пляжей будет координироваться штабом, желающие принять участие могут позвонить по номеру 112 и оставить свои контакты, написал он.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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