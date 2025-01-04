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Пятна мазута продолжают обнаруживать на пляжах Севастополя - РИА Новости, 04.01.2025
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14:27 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/mazut-1992496991.html
Пятна мазута продолжают обнаруживать на пляжах Севастополя
Пятна мазута продолжают обнаруживать на пляжах Севастополя - РИА Новости, 04.01.2025
Пятна мазута продолжают обнаруживать на пляжах Севастополя
Пятна мазута обнаруживаются на севастопольских пляжах, они пока не носят массового характера, для мониторинга и уборки пляжей будут привлечены волонтеры,... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T14:27:00+03:00
2025-01-04T14:27:00+03:00
происшествия
севастополь
балаклава
керченский пролив
михаил развожаев
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Пятна мазута обнаруживаются на севастопольских пляжах, они пока не носят массового характера, для мониторинга и уборки пляжей будут привлечены волонтеры, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Проверяется информация (о загрязнении) с других пляжей, с Северной стороны... Это все пока не носит характер массового загрязнения, но тем не менее следы мазута появляются, видны, остаются на камнях, это, конечно, надо ликвидировать, побережье достаточно обширное", - сказал губернатор. Он отметил, что побережье будет разбито на отдельные территории и для уборки будут привлечены волонтеры. Для этого будет закуплено оборудованием средства защиты. Он выразил надежду, что загрязнения не будут иметь массовый характер. Ранее Развожаев сообщил об обнаружении мазутного пятна на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также были обнаружены птицы в мазуте и пятен на пляже Серебряный у Балаклавы. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250103/ptitsy-1992386335.html
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балаклава
керченский пролив
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происшествия, севастополь, балаклава, керченский пролив, михаил развожаев, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Происшествия, Севастополь, Балаклава, Керченский пролив, Михаил Развожаев, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
Пятна мазута продолжают обнаруживать на пляжах Севастополя

Развожаев: пятна мазута на севастопольских пляжах не носят массового характера

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов
Последствия разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Пятна мазута обнаруживаются на севастопольских пляжах, они пока не носят массового характера, для мониторинга и уборки пляжей будут привлечены волонтеры, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Проверяется информация (о загрязнении) с других пляжей, с Северной стороны... Это все пока не носит характер массового загрязнения, но тем не менее следы мазута появляются, видны, остаются на камнях, это, конечно, надо ликвидировать, побережье достаточно обширное", - сказал губернатор.
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Он отметил, что побережье будет разбито на отдельные территории и для уборки будут привлечены волонтеры. Для этого будет закуплено оборудованием средства защиты. Он выразил надежду, что загрязнения не будут иметь массовый характер.
Ранее Развожаев сообщил об обнаружении мазутного пятна на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также были обнаружены птицы в мазуте и пятен на пляже Серебряный у Балаклавы.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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ПроисшествияСевастопольБалаклаваКерченский проливМихаил РазвожаевКрушение двух танкеров в Керченском проливеРоссия
 
 
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