https://ria.ru/20250104/mazut-1992496991.html

Пятна мазута продолжают обнаруживать на пляжах Севастополя

Пятна мазута продолжают обнаруживать на пляжах Севастополя - РИА Новости, 04.01.2025

Пятна мазута продолжают обнаруживать на пляжах Севастополя

Пятна мазута обнаруживаются на севастопольских пляжах, они пока не носят массового характера, для мониторинга и уборки пляжей будут привлечены волонтеры,... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T14:27:00+03:00

2025-01-04T14:27:00+03:00

2025-01-04T14:27:00+03:00

происшествия

севастополь

балаклава

керченский пролив

михаил развожаев

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991667809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_006fd9ed4d29a2bb51675230917eba58.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Пятна мазута обнаруживаются на севастопольских пляжах, они пока не носят массового характера, для мониторинга и уборки пляжей будут привлечены волонтеры, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Проверяется информация (о загрязнении) с других пляжей, с Северной стороны... Это все пока не носит характер массового загрязнения, но тем не менее следы мазута появляются, видны, остаются на камнях, это, конечно, надо ликвидировать, побережье достаточно обширное", - сказал губернатор. Он отметил, что побережье будет разбито на отдельные территории и для уборки будут привлечены волонтеры. Для этого будет закуплено оборудованием средства защиты. Он выразил надежду, что загрязнения не будут иметь массовый характер. Ранее Развожаев сообщил об обнаружении мазутного пятна на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также были обнаружены птицы в мазуте и пятен на пляже Серебряный у Балаклавы. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250103/ptitsy-1992386335.html

https://ria.ru/20250101/mazut-1992233180.html

севастополь

балаклава

керченский пролив

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь, балаклава, керченский пролив, михаил развожаев, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия