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Пушилин отреагировал на убийство военкора Мартемьянова
Пушилин отреагировал на убийство военкора Мартемьянова - РИА Новости, 05.01.2025
Пушилин отреагировал на убийство военкора Мартемьянова
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что погибший при ударе беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю на трассе Донецк-Горловка внештатный корреспондент "Известий" РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-04T23:45:00+03:00
2025-01-04T23:45:00+03:00
2025-01-05T08:47:00+03:00
происшествия
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
вооруженные силы украины
александр мартемьянов
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что погибший при ударе беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю на трассе Донецк-Горловка внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду, до конца выполнив свой долг."Александр Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду, до конца выполнив свой гражданский и журналистский долг. Искренние соболезнования родным и коллегам Александра", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР отметил, что материалы Мартемьянова о Донбассе были смелыми и объективными, и он всегда был на переднем крае.В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка.При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии. В машине также находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Пострадавших журналистов доставили в больницы.РИА Новости опубликовало первое видео с места обстрела. На кадрах видна поврежденная машина, стоящая на трассе в темное время суток.
https://ria.ru/20241215/mid-1989291057.html
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происшествия, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины, александр мартемьянов
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Александр Мартемьянов
Пушилин отреагировал на убийство военкора Мартемьянова
Пушилин выразил соболезнования из-за гибели корреспондента "Известий" в ДНР