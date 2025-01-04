https://ria.ru/20250104/martemyanov-1992536256.html

Пушилин отреагировал на убийство военкора Мартемьянова

Пушилин отреагировал на убийство военкора Мартемьянова - РИА Новости, 05.01.2025

Пушилин отреагировал на убийство военкора Мартемьянова

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что погибший при ударе беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю на трассе Донецк-Горловка внештатный корреспондент "Известий" РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-04T23:45:00+03:00

2025-01-04T23:45:00+03:00

2025-01-05T08:47:00+03:00

происшествия

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донбасс

денис пушилин

вооруженные силы украины

александр мартемьянов

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что погибший при ударе беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю на трассе Донецк-Горловка внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду, до конца выполнив свой долг."Александр Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду, до конца выполнив свой гражданский и журналистский долг. Искренние соболезнования родным и коллегам Александра", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР отметил, что материалы Мартемьянова о Донбассе были смелыми и объективными, и он всегда был на переднем крае.В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка.При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии. В машине также находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Пострадавших журналистов доставили в больницы.РИА Новости опубликовало первое видео с места обстрела. На кадрах видна поврежденная машина, стоящая на трассе в темное время суток.

https://ria.ru/20241215/mid-1989291057.html

https://ria.ru/20241213/yunesko-1989151464.html

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происшествия, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины, александр мартемьянов