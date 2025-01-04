https://ria.ru/20250104/liksutov-1991893501.html

Ликсутов: в Москве поставили 32,6 млн медизделий по офсетам в 2024 году

Ликсутов: в Москве поставили 32,6 млн медизделий по офсетам в 2024 году - РИА Новости, 04.01.2025

Ликсутов: в Москве поставили 32,6 млн медизделий по офсетам в 2024 году

Благодаря офсетным контрактам в прошлом году московские производители выпустили для медицинских и соцучреждений столицы 32,6 млн единиц продукции и свыше одного РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T13:13:00+03:00

2025-01-04T13:13:00+03:00

2025-01-04T13:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Благодаря офсетным контрактам в прошлом году московские производители выпустили для медицинских и соцучреждений столицы 32,6 млн единиц продукции и свыше одного миллиона упаковок лекарственных препаратов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Город поддерживает развитие фармакологической отрасли. По распоряжению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина в особой экономической зоне “Технополис Москва” создан и успешно работает самый большой в стране фармкластер, который направлен на выпуск инновационных препаратов для лечения онкологических, кардиологических, аутоиммунных и других заболеваний. Часть предприятий кластера поставляет продукцию в рамках офсетных контрактов", — рассказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что офсетные контракты дают возможность Москве приобретать лекарства и медицинские изделия по спеццене и экономить таким образом средства бюджета. Производители, в свою очередь, обеспечены стабильным и долгосрочным спросом на продукцию."Москва занимает первое место среди регионов Российской Федерации по использованию инструмента офсетных контрактов. Из 24 заключенных Москвой офсетных контрактов со встречными инвестиционными обязательствами - 10 приходится на сферу фармацевтики и производство медицинских изделий. По пяти из них предприятия уже поставляют продукцию", – заявил министр правительства Москвы, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.Из всех контрактов со встречными инвестобязательствами десять охватывают сферу фармацевтики и производства медизделий. По 5 из них уже ведется поставка продукции.К примеру, в "Алабушеве" выпускают лекарства для лечения онкологических, аутоиммунных, кардиологических, эндокринных болезней. В "Рудневе" производят абсорбирующее белье, а в "Печатниках" – медизделия для стомированных пациентов, пояснили в ДИПП.Там напомнили, что правительство столицы заключило в 2017-2024 годах более 20 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, коммунальной техники и другой важной для города продукции. По этим контрактам объем закупки превысит 415 млрд рублей. Также будет создано около 7 тысяч новых рабочих мест. По 8 офсетным контрактам завершено возведение и модернизация производств. Уже начались поставки изделий для нужд города.Ранее Ликсутов сообщал, что одной из ключевых мер поддержки московской промышленности и важным инструментом привлечения инвесторов в отрасль является офсетный контракт.

https://ria.ru/20241228/promyshlenniki-1991865231.html

https://ria.ru/20241228/liksutov-1991836341.html

https://ria.ru/20241227/liksutov-1991665998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса