Рейтинг@Mail.ru
Лавров проведет пресс-конференцию по итогам работы российской дипломатии - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 04.01.2025 (обновлено: 10:42 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/lavrov-1992476273.html
Лавров проведет пресс-конференцию по итогам работы российской дипломатии
Лавров проведет пресс-конференцию по итогам работы российской дипломатии - РИА Новости, 04.01.2025
Лавров проведет пресс-конференцию по итогам работы российской дипломатии
Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 января проведет пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, сообщил в субботу МИД России РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T10:39:00+03:00
2025-01-04T10:42:00+03:00
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922041133_0:495:2759:2047_1920x0_80_0_0_42d76c0f419d15d494951c5597b4edd0.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 января проведет пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, сообщил в субботу МИД России в Telegram-канале."Четырнадцатого января в 11.30 в пресс-центре МИД России состоится пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году ", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.Отмечается, что на мероприятие приглашаются как представители российских, так и зарубежных СМИ.
https://ria.ru/20241231/itogi-1992074190.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922041133_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3a1481063eada47d1bb683880c4a9fee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, москва
Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Россия, Москва
Лавров проведет пресс-конференцию по итогам работы российской дипломатии

Лавров проведет 14 января пресс-конференцию по итогам работы дипломатии в 2024 г

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 января проведет пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, сообщил в субботу МИД России в Telegram-канале.
"Четырнадцатого января в 11.30 в пресс-центре МИД России состоится пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году ", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что на мероприятие приглашаются как представители российских, так и зарубежных СМИ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Непредсказуемый 2024-й: уходит пятый год новой эпохи
31 декабря 2024, 08:00
 
ПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала