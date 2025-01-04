https://ria.ru/20250104/lavrov-1992476273.html

Лавров проведет пресс-конференцию по итогам работы российской дипломатии

Лавров проведет пресс-конференцию по итогам работы российской дипломатии - РИА Новости, 04.01.2025

Лавров проведет пресс-конференцию по итогам работы российской дипломатии

Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 января проведет пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, сообщил в субботу МИД России РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T10:39:00+03:00

2025-01-04T10:39:00+03:00

2025-01-04T10:42:00+03:00

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

москва

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 января проведет пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, сообщил в субботу МИД России в Telegram-канале."Четырнадцатого января в 11.30 в пресс-центре МИД России состоится пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году ", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.Отмечается, что на мероприятие приглашаются как представители российских, так и зарубежных СМИ.

https://ria.ru/20241231/itogi-1992074190.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, москва