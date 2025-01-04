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Лавров проведет пресс-конференцию по итогам работы российской дипломатии
Лавров проведет пресс-конференцию по итогам работы российской дипломатии - РИА Новости, 04.01.2025
Лавров проведет пресс-конференцию по итогам работы российской дипломатии
Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 января проведет пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, сообщил в субботу МИД России РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T10:39:00+03:00
2025-01-04T10:39:00+03:00
2025-01-04T10:42:00+03:00
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 января проведет пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, сообщил в субботу МИД России в Telegram-канале."Четырнадцатого января в 11.30 в пресс-центре МИД России состоится пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году ", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.Отмечается, что на мероприятие приглашаются как представители российских, так и зарубежных СМИ.
https://ria.ru/20241231/itogi-1992074190.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, москва
Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Россия, Москва
Лавров проведет пресс-конференцию по итогам работы российской дипломатии
Лавров проведет 14 января пресс-конференцию по итогам работы дипломатии в 2024 г