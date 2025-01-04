Рейтинг@Mail.ru
С побережья Кубани вывезли почти 96 тысяч тонн загрязненного грунта - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 04.01.2025 (обновлено: 19:56 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/kuban-1992521866.html
С побережья Кубани вывезли почти 96 тысяч тонн загрязненного грунта
С побережья Кубани вывезли почти 96 тысяч тонн загрязненного грунта - РИА Новости, 04.01.2025
С побережья Кубани вывезли почти 96 тысяч тонн загрязненного грунта
Спасатели и волонтеры собрали и вывезли почти 96 тысяч тонн загрязненного грунта с побережья Кубани, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T19:16:00+03:00
2025-01-04T19:56:00+03:00
происшествия
анапа
темрюкский район
крымский район
вениамин кондратьев
крушение двух танкеров в керченском проливе
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992483291_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_609833249ee6e307f040c55ea4be01ff.jpg
КРАСНОДАР, 4 янв — РИА Новости. Спасатели и волонтеры собрали и вывезли почти 96 тысяч тонн загрязненного грунта с побережья Кубани, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Несмотря на ветреную и дождливую погоду, сегодня весь день добровольцы, спасатели, сотрудники администраций продолжали убирать загрязненный грунт в Анапе и Темрюкском районе. Общими усилиями с пляжей вывезено почти 96 тысяч тонн замазученного грунта, десять тысяч тонн — за последние сутки", — написал он.Почти 61 тысячу тонн загрязненного грунта привезли на площадку временного хранения, остальная часть находится на четырех специализированных предприятиях в Абинском, Темрюкском и Крымском районах. Там перемешанный с нефтепродуктами песок утилизируют, добавил глава региона.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера, а в Севастополе — регионального. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц.
https://ria.ru/20250104/anapa-1992518808.html
https://ria.ru/20250104/mazut-1992480306.html
анапа
темрюкский район
крымский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сбор мазута с пляжей Кубани и Крыма
На Кубани и в Крыму собрано более 86 тыс тонн загрязненного грунта, сообщило МЧС.
2025-01-04T19:16
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992483291_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ef0edd58123fe81d4df4d7a68c3f2607.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа, темрюкский район, крымский район, вениамин кондратьев, крушение двух танкеров в керченском проливе, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Анапа, Темрюкский район, Крымский район, Вениамин Кондратьев, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Следственный комитет России (СК РФ)
С побережья Кубани вывезли почти 96 тысяч тонн загрязненного грунта

Волонтеры вывезли почти 96 тысяч тонн замазученного грунта с побережья Кубани

Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 4 янв — РИА Новости. Спасатели и волонтеры собрали и вывезли почти 96 тысяч тонн загрязненного грунта с побережья Кубани, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
"Несмотря на ветреную и дождливую погоду, сегодня весь день добровольцы, спасатели, сотрудники администраций продолжали убирать загрязненный грунт в Анапе и Темрюкском районе. Общими усилиями с пляжей вывезено почти 96 тысяч тонн замазученного грунта, десять тысяч тонн — за последние сутки", — написал он.
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Ученые из "Сколково" нашли новый способ очистки пляжей Анапы от мазута
Вчера, 18:20
Почти 61 тысячу тонн загрязненного грунта привезли на площадку временного хранения, остальная часть находится на четырех специализированных предприятиях в Абинском, Темрюкском и Крымском районах. Там перемешанный с нефтепродуктами песок утилизируют, добавил глава региона.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера, а в Севастополе — регионального. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц.
Птица, пострадавшая от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Спасенных после разлива мазута птиц выпустили в реку в Краснодаре
Вчера, 11:24
 
ПроисшествияАнапаТемрюкский районКрымский районВениамин КондратьевКрушение двух танкеров в Керченском проливеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала