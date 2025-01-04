https://ria.ru/20250104/kuban-1992521866.html

С побережья Кубани вывезли почти 96 тысяч тонн загрязненного грунта

С побережья Кубани вывезли почти 96 тысяч тонн загрязненного грунта - РИА Новости, 04.01.2025

С побережья Кубани вывезли почти 96 тысяч тонн загрязненного грунта

Спасатели и волонтеры собрали и вывезли почти 96 тысяч тонн загрязненного грунта с побережья Кубани, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T19:16:00+03:00

2025-01-04T19:16:00+03:00

2025-01-04T19:56:00+03:00

происшествия

анапа

темрюкский район

крымский район

вениамин кондратьев

крушение двух танкеров в керченском проливе

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 4 янв — РИА Новости. Спасатели и волонтеры собрали и вывезли почти 96 тысяч тонн загрязненного грунта с побережья Кубани, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Несмотря на ветреную и дождливую погоду, сегодня весь день добровольцы, спасатели, сотрудники администраций продолжали убирать загрязненный грунт в Анапе и Темрюкском районе. Общими усилиями с пляжей вывезено почти 96 тысяч тонн замазученного грунта, десять тысяч тонн — за последние сутки", — написал он.Почти 61 тысячу тонн загрязненного грунта привезли на площадку временного хранения, остальная часть находится на четырех специализированных предприятиях в Абинском, Темрюкском и Крымском районах. Там перемешанный с нефтепродуктами песок утилизируют, добавил глава региона.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера, а в Севастополе — регионального. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц.

https://ria.ru/20250104/anapa-1992518808.html

https://ria.ru/20250104/mazut-1992480306.html

анапа

темрюкский район

крымский район

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Сбор мазута с пляжей Кубани и Крыма На Кубани и в Крыму собрано более 86 тыс тонн загрязненного грунта, сообщило МЧС. 2025-01-04T19:16 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, анапа, темрюкский район, крымский район, вениамин кондратьев, крушение двух танкеров в керченском проливе, следственный комитет россии (ск рф)