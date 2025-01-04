https://ria.ru/20250104/krasnojarsk-1992470129.html

В Красноярске подросток получил травму, катаясь с горки на "ватрушке"

В Красноярске подросток получил травму, катаясь с горки на "ватрушке" - РИА Новости, 04.01.2025

В Красноярске подросток получил травму, катаясь с горки на "ватрушке"

В Красноярске подросток, катясь с горки на "ватрушке", врезался в камень и получил травму головы, сообщил краевой главк Следственного комитета России. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T09:45:00+03:00

2025-01-04T09:45:00+03:00

2025-01-04T15:31:00+03:00

происшествия

красноярский край

красноярск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 4 янв — РИА Новости. В Красноярске подросток, катясь с горки на "ватрушке", врезался в камень и получил травму головы, сообщил краевой главк Следственного комитета России. По данным ведомства, инцидент произошел днем 1 января. Шестнадцатилетний юноша вместе с друзьями решил покататься на склоне горы в районе проспекта Машиностроителей."При спуске на надувном тюбинге подростка занесло и он ударился о камень. Ребенок получил травму в области головы, ему оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет", — рассказали в СК России.Следователи проводят процессуальную проверку. В пресс-службе ведомства журналистам уточнили, что подросток пришел в себя, его состояние стабилизировано.

https://ria.ru/20231130/sanprosvet-1912637420.html

красноярский край

красноярск

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Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)