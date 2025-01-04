В Красноярске подросток получил травму, катаясь с горки на "ватрушке"
В Красноярске подросток врезался в камень и получил травму, катаясь с горки
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramМесто происшествия, где подросток врезался в камень, катясь с горки на "ватрушке" в Красноярске
Место происшествия, где подросток врезался в камень, катясь с горки на "ватрушке" в Красноярске
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КРАСНОЯРСК, 4 янв — РИА Новости. В Красноярске подросток, катясь с горки на "ватрушке", врезался в камень и получил травму головы, сообщил краевой главк Следственного комитета России.
По данным ведомства, инцидент произошел днем 1 января. Шестнадцатилетний юноша вместе с друзьями решил покататься на склоне горы в районе проспекта Машиностроителей.
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramМесто происшествия, где подросток врезался в камень, катясь с горки на "ватрушке" в Красноярске
Место происшествия, где подросток врезался в камень, катясь с горки на "ватрушке" в Красноярске
"При спуске на надувном тюбинге подростка занесло и он ударился о камень. Ребенок получил травму в области головы, ему оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет", — рассказали в СК России.
Следователи проводят процессуальную проверку.
В пресс-службе ведомства журналистам уточнили, что подросток пришел в себя, его состояние стабилизировано.
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