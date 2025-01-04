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В Красноярске подросток получил травму, катаясь с горки на "ватрушке" - РИА Новости, 04.01.2025
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09:45 04.01.2025 (обновлено: 15:31 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/krasnojarsk-1992470129.html
В Красноярске подросток получил травму, катаясь с горки на "ватрушке"
В Красноярске подросток получил травму, катаясь с горки на "ватрушке" - РИА Новости, 04.01.2025
В Красноярске подросток получил травму, катаясь с горки на "ватрушке"
В Красноярске подросток, катясь с горки на "ватрушке", врезался в камень и получил травму головы, сообщил краевой главк Следственного комитета России. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T09:45:00+03:00
2025-01-04T15:31:00+03:00
происшествия
красноярский край
красноярск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 4 янв — РИА Новости. В Красноярске подросток, катясь с горки на "ватрушке", врезался в камень и получил травму головы, сообщил краевой главк Следственного комитета России. По данным ведомства, инцидент произошел днем 1 января. Шестнадцатилетний юноша вместе с друзьями решил покататься на склоне горы в районе проспекта Машиностроителей."При спуске на надувном тюбинге подростка занесло и он ударился о камень. Ребенок получил травму в области головы, ему оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет", — рассказали в СК России.Следователи проводят процессуальную проверку. В пресс-службе ведомства журналистам уточнили, что подросток пришел в себя, его состояние стабилизировано.
https://ria.ru/20231130/sanprosvet-1912637420.html
красноярский край
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происшествия, красноярский край, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске подросток получил травму, катаясь с горки на "ватрушке"

В Красноярске подросток врезался в камень и получил травму, катаясь с горки

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramМесто происшествия, где подросток врезался в камень, катясь с горки на "ватрушке" в Красноярске
Место происшествия, где подросток врезался в камень, катясь с горки на ватрушке в Красноярске - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Место происшествия, где подросток врезался в камень, катясь с горки на "ватрушке" в Красноярске
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КРАСНОЯРСК, 4 янв — РИА Новости. В Красноярске подросток, катясь с горки на "ватрушке", врезался в камень и получил травму головы, сообщил краевой главк Следственного комитета России.
По данным ведомства, инцидент произошел днем 1 января. Шестнадцатилетний юноша вместе с друзьями решил покататься на склоне горы в районе проспекта Машиностроителей.
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramМесто происшествия, где подросток врезался в камень, катясь с горки на "ватрушке" в Красноярске
Место происшествия, где подросток врезался в камень, катясь с горки на ватрушке в Красноярске - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Место происшествия, где подросток врезался в камень, катясь с горки на "ватрушке" в Красноярске
"При спуске на надувном тюбинге подростка занесло и он ударился о камень. Ребенок получил травму в области головы, ему оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет", — рассказали в СК России.
Следователи проводят процессуальную проверку.
В пресс-службе ведомства журналистам уточнили, что подросток пришел в себя, его состояние стабилизировано.
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ПроисшествияКрасноярский крайКрасноярскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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