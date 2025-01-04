https://ria.ru/20250104/konflikt-1992532398.html

СМИ раскрыли, как поддержка Украины Западом повлияла на Россию

СМИ раскрыли, как поддержка Украины Западом повлияла на Россию - РИА Новости, 04.01.2025

СМИ раскрыли, как поддержка Украины Западом повлияла на Россию

Запад стремлением к недостижимой победе Украины лишь укрепил позиции России на потенциальных переговорах, пишет портал UnHerd. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T22:41:00+03:00

2025-01-04T22:41:00+03:00

2025-01-04T22:41:00+03:00

в мире

украина

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сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Запад стремлением к недостижимой победе Украины лишь укрепил позиции России на потенциальных переговорах, пишет портал UnHerd."Главное препятствие заключается в том, что своим неустанным стремлением к недостижимой победе Украины над гораздо более мощным противником Запад сам лишь укрепил позиции России. Отвергнув предыдущие возможности для переговоров — когда Украина находилась в лучшем положении — западные лидеры позволили России закрепить свои военные достижения и лишили (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина стимулов идти на компромисс", — говорится в тексте.Автор статьи отмечает, что "несмотря на громкие обещания в ходе предвыборной кампании закончить конфликт "за 24 часа", добиться этого на практике будет очень и очень сложно", что, по мнению обозревателя, осознает и избранный президент США Дональд Трамп .Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет сделать это за один день. Однако в Москве выразили мнение, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход Вашингтона к конфликту на Украине и самого Владимира Зеленского. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны Соединенных Штатов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992501374.html

https://ria.ru/20250104/voennye-1992508127.html

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в мире, украина, россия, дональд трамп, сша, владимир зеленский