https://ria.ru/20250104/kino-1991736990.html

Звезда "Чародеев" и "Экипажа": яркая судьба и смерть от тяжелой болезни

Звезда "Чародеев" и "Экипажа": яркая судьба и смерть от тяжелой болезни - РИА Новости, 04.01.2025

Звезда "Чародеев" и "Экипажа": яркая судьба и смерть от тяжелой болезни

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Фильм Константина Бромберга "Чародеи" уже много лет остается одной из любимых новогодних картин россиян. Без песни... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T08:00:00+03:00

2025-01-04T08:00:00+03:00

2025-01-04T08:02:00+03:00

культура

новости культуры

культура

знаменитости

александра яковлева

калининград

александр митта (рабинович)

кино и сериалы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839646831_0:26:2126:1222_1920x0_80_0_0_00033cfb7a51dfc98a4dbf774f2e289a.jpg

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Фильм Константина Бромберга "Чародеи" уже много лет остается одной из любимых новогодних картин россиян. Без песни про трех белых коней мы вряд ли можем представить любой праздничный плейлист, а история современных Иванушки и Аленушки до сих пор радует зрителей всех возрастов.Фантазия на тему повести братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу", конечно, имеет мало отношения к литературному первоисточнику, но это скорее милый недостаток картины. Одним из главных достоинств ленты стала фантастическая Аленушка — Александра Яковлева, после "Чародеев" окончательно закрепившаяся в пантеоне первых красавиц нашего кинематографа.До этого в ее биографии уже был "Экипаж" Александра Митты, где она решилась на нетипичную для советского кинематографа откровенную сцену (снятую, кстати, с должной степенью аккуратности и режиссерского вкуса). На молодую актрису сразу стали обращать внимание ведущие постановщики — она снимается у Георгия Данелии в ленте "Слезы капали", получает роль в масштабном историческом сериале "Россия молодая", а потом в ее жизни случились "Чародеи".Конкурентки у Яковлевой были маститые: Аленушкой могла стать Ирина Алферова, но Бромбергу не понравился на кастинге эпизод с превращением героини в злобную ведьму. Пробовались Ирина Муравьева, Лариса Удовиченко, Елена Проклова — но в итоге Бромберг остановился на Александре Яковлевой. Белокурая девушка с лучистыми глазами — вот она, настоящая русская краса, в которую попросту невозможно не влюбиться!После "Чародеев" Александра снимается много и при этом не боится экспериментировать с экранными образами. Ее персонажи — не всегда однозначные положительные красавицы. Иногда среди них попадаются капризные эгоистки (как в "Приказано взять живым") или типичные современные героини с сильным характером (медсестра Саша в "Танцплощадке"). Но не выпадает она и из образа роковой красотки — ее Диана Литтл из "Человека с бульвара Капуцинов" вернула нам прежнюю Яковлеву: неотразимую, желанную, страстную, при этом сильную и волевую.Собственно, такой образ вполне соответствовал и ее характеру в жизни: в начале 90-х она оставляет работу в кино и уходит в общественную деятельность, а там и в политику. Яковлева несколько лет занимает пост заместителя мэра Калининграда, открывает там фестиваль "Янтарная пантера" (который, собственно, и держится на личности и энергии Александры), ну а затем уходит в бизнес.Именно Яковлеву — как ни удивительно! — пассажиры поезда "Сапсан" благодарили за появление в экспрессе бистро в русском стиле, это была ее идея во время работы заместителем начальника Октябрьской железной дороги. Многие коллеги, встречаясь с ней, порой даже не верили, что перед ними та самая Аленушка из "Чародеев", — так неожиданно было увидеть прекрасную актрису в образе сильной и обаятельной бизнес-леди.Но уйти из профессии у Александры Яковлевой так и не получилось. В 2016-м она снова возвращается к любимому делу. Сначала играет в театре — зрители были счастливы видеть любимую актрису на сцене. Появляется и в кино — в "Экипаже" Николая Лебедева, который стал своеобразным продолжением картины Митты и повторил основные мотивы оригинального фильма. Она вернулась к роли Тамары — на этот раз героиня Яковлевой уже не работала стюардессой, а явно сделала карьеру в отрасли, превратившись в авиачиновницу.Любимый и родной Калининград она не покидает, продолжает работать депутатом городского совета. К Александре Евгеньевне постоянно обращаются горожане, и она старается всем помочь, всех выслушать, тем более что курирует один из важнейших социально-экономических вопросов, связанных с муниципальной собственностью.И именно в эти годы начинается последняя битва в жизни актрисы — ей ставят страшный диагноз: онкология. Но Яковлева не сдается. В 2019 году она открыто заявляет о вердикте врачей, сообщая журналистам, что болезнь дошла уже до последней стадии. Александра идет на операцию, причем первую в своей жизни. Три часа врачи сражаются с опухолью, и Яковлева потом будет рассказывать журналистам, что ее хирург — самый настоящий гений.После операции она была полна творческих планов, хотела снять кино как режиссер. Продолжает лечиться, идет на химиотерапию. Когда ее спрашивают, удалось ли победить болезнь, она лишь отмахивается: "Чувствую себя хорошо, но уже не знаю, удалось или нет". Она ищет возможности для съемок собственной картины, связывается со спонсорами, думает о составе творческой группы. Но этим мечтам все-таки не суждено было сбыться.Яковлева ушла из жизни 1 апреля 2022 года — ей было 64 года. Но народная любовь к актрисе продолжает крепнуть. Каждый раз, когда красавица Аленушка приходит к нам в гости с экрана, мы тепло улыбаемся и снова очаровываемся ее красотой и талантом.

https://ria.ru/20241226/boyarskiy-1991020861.html

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости культуры, культура, знаменитости, александра яковлева, калининград, александр митта (рабинович), кино и сериалы, актриса, константин бромберг, что посмотреть , культура-важное