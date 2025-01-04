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ЦАХАЛ заявила о ликвидации подземного цеха по производству оружия ХАМАС - РИА Новости, 04.01.2025
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20:50 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/izrail-1992527624.html
ЦАХАЛ заявила о ликвидации подземного цеха по производству оружия ХАМАС
ЦАХАЛ заявила о ликвидации подземного цеха по производству оружия ХАМАС - РИА Новости, 04.01.2025
ЦАХАЛ заявила о ликвидации подземного цеха по производству оружия ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации подземного цеха по производству оружия, а также четырех членов палестинского движения ХАМАС в центральной... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T20:50:00+03:00
2025-01-04T20:50:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации подземного цеха по производству оружия, а также четырех членов палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа. "Ранее сегодня (в субботу) ВВС Израиля нанесли точный и основанный на разведданных удар по четырем вооруженным террористам ХАМАС в автомобиле в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. В другом сообщении армии отмечается, что в том же районе солдаты обнаружили и демонтировали подземный туннельный маршрут, где находился объект по производству оружия ХАМАС. Утверждается, что комплекс содержал несколько токарных станков, а также обрабатывающие и режущие станки и военное оборудование. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,6 тысячи палестинцев, пострадали свыше 108 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила о ликвидации подземного цеха по производству оружия ХАМАС

ЦАХАЛ заявила о ликвидации подземного цеха по производству оружия ХАМАС в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации подземного цеха по производству оружия, а также четырех членов палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа.
"Ранее сегодня (в субботу) ВВС Израиля нанесли точный и основанный на разведданных удар по четырем вооруженным террористам ХАМАС в автомобиле в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
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В другом сообщении армии отмечается, что в том же районе солдаты обнаружили и демонтировали подземный туннельный маршрут, где находился объект по производству оружия ХАМАС. Утверждается, что комплекс содержал несколько токарных станков, а также обрабатывающие и режущие станки и военное оборудование.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45,6 тысячи палестинцев, пострадали свыше 108 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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