https://ria.ru/20250104/iran-1992507506.html

Корпус стражей исламской революции проведет учения по всей территории Ирана

Корпус стражей исламской революции проведет учения по всей территории Ирана - РИА Новости, 04.01.2025

Корпус стражей исламской революции проведет учения по всей территории Ирана

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана вместе с силами "Басидж" (спецподразделение народной милиции КСИР) проведут в... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T16:09:00+03:00

2025-01-04T16:09:00+03:00

2025-01-04T16:09:00+03:00

в мире

иран

персидский залив

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ТЕГЕРАН, 4 янв – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана вместе с силами "Басидж" (спецподразделение народной милиции КСИР) проведут в ближайшие дни масштабные учения по всей территории Ирана, следует из заявления пресс-службы КСИР. "Эти учения начнутся в ближайшие дни по всей территории Ирана и водах Персидского залива. Улучшение координации оборонного и наступательного потенциала вооруженных сил, а также полевое применение новой военной техники для борьбы с угрозами противника является одной из целей этих учений", - цитирует иранское госагентство Tasnim заявление КСИР.

https://ria.ru/20241230/iran-1992113411.html

иран

персидский залив

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в мире, иран, персидский залив