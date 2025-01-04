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Корпус стражей исламской революции проведет учения по всей территории Ирана - РИА Новости, 04.01.2025
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16:09 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/iran-1992507506.html
Корпус стражей исламской революции проведет учения по всей территории Ирана
Корпус стражей исламской революции проведет учения по всей территории Ирана - РИА Новости, 04.01.2025
Корпус стражей исламской революции проведет учения по всей территории Ирана
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана вместе с силами "Басидж" (спецподразделение народной милиции КСИР) проведут в... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T16:09:00+03:00
2025-01-04T16:09:00+03:00
в мире
иран
персидский залив
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ТЕГЕРАН, 4 янв – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана вместе с силами "Басидж" (спецподразделение народной милиции КСИР) проведут в ближайшие дни масштабные учения по всей территории Ирана, следует из заявления пресс-службы КСИР. "Эти учения начнутся в ближайшие дни по всей территории Ирана и водах Персидского залива. Улучшение координации оборонного и наступательного потенциала вооруженных сил, а также полевое применение новой военной техники для борьбы с угрозами противника является одной из целей этих учений", - цитирует иранское госагентство Tasnim заявление КСИР.
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в мире, иран, персидский залив
В мире, Иран, Персидский залив
Корпус стражей исламской революции проведет учения по всей территории Ирана

КСИР проведет в ближайшие дни масштабные учения по всей территории Ирана

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 4 янв – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана вместе с силами "Басидж" (спецподразделение народной милиции КСИР) проведут в ближайшие дни масштабные учения по всей территории Ирана, следует из заявления пресс-службы КСИР.
"Эти учения начнутся в ближайшие дни по всей территории Ирана и водах Персидского залива. Улучшение координации оборонного и наступательного потенциала вооруженных сил, а также полевое применение новой военной техники для борьбы с угрозами противника является одной из целей этих учений", - цитирует иранское госагентство Tasnim заявление КСИР.
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