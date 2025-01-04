https://ria.ru/20250104/energokrizis-1992507908.html

В Молдавии предложили создать фонд поддержки населения в энергокризис

В Молдавии предложили создать фонд поддержки населения в энергокризис - РИА Новости, 04.01.2025

В Молдавии предложили создать фонд поддержки населения в энергокризис

Оппозиционная республиканская партия "Сердце Молдовы" предлагает властям Молдавии для поддержки населения во время энергетического кризиса создать Фонд... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T16:11:00+03:00

2025-01-04T16:11:00+03:00

2025-01-04T16:11:00+03:00

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украина

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дорин речан

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молдовагаз

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КИШИНЕВ, 4 янв - РИА Новости. Оппозиционная республиканская партия "Сердце Молдовы" предлагает властям Молдавии для поддержки населения во время энергетического кризиса создать Фонд солидарности, который мог бы пополняться в том числе за счет экономии на зарубежных поездках госчиновников и сокращения их зарплат, заявила лидер политформирования, экс-глава Гагаузии Ирина Влах. Российская компания "Газпром" ранее сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. "Несмотря на то, что кризис был искусственно спровоцирован властью, - намеренно либо из-за некомпетентности, - мы считаем полностью оправданными призывы к ответственности и солидарности в это сложное время. Первый шаг в этом направлении должны сделать власти, продемонстрировав, что они способны не только на заявления, но и на конкретные действия. Мы требуем от властей срочно создать Фонд солидарности, куда будут направлены дополнительные финансовые средства для поддержки социально уязвимых слоев населения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Влах. Партия предлагает пополнять фонд за счет введения моратория на зарубежные поездки молдавских чиновников, а также сокращения заработных плат всех руководителей государственных учреждений, депутатов и других высокопоставленных должностных лиц до уровня средней заработной платы по экономике. "Направить в фонд все увеличения расходов центральных органов публичного управления, запланированных на 2025 год. Отказ от увеличения финансирования таких учреждений, как президентура, парламент, министерство иностранных дел, министерство экономики и цифровизации, конституционный суд, могли бы принести в Фонд солидарности более 100 миллионов леев (5,38 миллиона долларов - ред.)", - предлагаются в сообщении способы пополнения фонда. В публикации в качестве варианта упоминается также "изменение режима работы органов публичного управления с последующим выделением сэкономленных средств на энергетические ресурсы в Фонд солидарности". С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. Ранее в среду компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

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https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html

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