Рейтинг@Mail.ru
Тысячи жителей Эфиопии эвакуируются из-за активности вулкана - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:54 04.01.2025 (обновлено: 11:43 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/efiopiya-1992456905.html
Тысячи жителей Эфиопии эвакуируются из-за активности вулкана
Тысячи жителей Эфиопии эвакуируются из-за активности вулкана - РИА Новости, 04.01.2025
Тысячи жителей Эфиопии эвакуируются из-за активности вулкана
Власти Эфиопии эвакуируют тысячи жителей региона Афар на северо-востоке страны из-за потенциально опасной активности вулкана, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T03:54:00+03:00
2025-01-04T11:43:00+03:00
в мире
эфиопия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992481362_0:234:2896:1863_1920x0_80_0_0_4ee2e3a17321abca7c0e17ae3d12bddb.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Власти Эфиопии эвакуируют тысячи жителей региона Афар на северо-востоке страны из-за потенциально опасной активности вулкана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальных лиц. "Тысячи жителей отдаленной части северо-востока Эфиопии эвакуируют из-за потенциально опасной вулканической активности", - пишет агентство. Отмечается, что эвакуации носят предохранительный характер. Жителей перемещают в более безопасные части региона после того, как давно спавший вулкан Дофен начал выбрасывать пар в преддверии возможного извержения. По данным агентства, от вулканической грязи Дофена уже пострадали десятки домов в регионе, а также крупные дороги и критическая инфраструктура. Агентство указывает, что Афар является одним из самых засушливых и жарких регионов Эфиопии, здесь неоднократно происходили извержения вулканов и часты землетрясения. В последние годы жители региона были вынуждены покидать свои дома из-за засухи, голода и наводнений.
https://ria.ru/20250103/zemletryasenie-1992442691.html
https://ria.ru/20241224/gavaji-1990922946.html
эфиопия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992481362_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c16ae780ca1a97ff3f1289f88e7d76bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эфиопия
В мире, Эфиопия
Тысячи жителей Эфиопии эвакуируются из-за активности вулкана

Власти Эфиопии эвакуируют тысячи жителей региона Афар из-за активности вулкана

© Getty Images / Art in All of Us/Corbis/Eric LafforgueАфар, Эфиопия
Афар, Эфиопия - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Getty Images / Art in All of Us/Corbis/Eric Lafforgue
Афар, Эфиопия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Власти Эфиопии эвакуируют тысячи жителей региона Афар на северо-востоке страны из-за потенциально опасной активности вулкана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальных лиц.
"Тысячи жителей отдаленной части северо-востока Эфиопии эвакуируют из-за потенциально опасной вулканической активности", - пишет агентство.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Вчера, 20:56
Отмечается, что эвакуации носят предохранительный характер. Жителей перемещают в более безопасные части региона после того, как давно спавший вулкан Дофен начал выбрасывать пар в преддверии возможного извержения.
По данным агентства, от вулканической грязи Дофена уже пострадали десятки домов в регионе, а также крупные дороги и критическая инфраструктура.
Агентство указывает, что Афар является одним из самых засушливых и жарких регионов Эфиопии, здесь неоднократно происходили извержения вулканов и часты землетрясения. В последние годы жители региона были вынуждены покидать свои дома из-за засухи, голода и наводнений.
Люди наблюдают за извержением вулкана Килауэа на острове Гавайи - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
На Гавайях возобновилось извержение вулкана Килауэа
24 декабря 2024, 04:26
 
В миреЭфиопия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала