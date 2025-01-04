https://ria.ru/20250104/efiopiya-1992456905.html
Тысячи жителей Эфиопии эвакуируются из-за активности вулкана
Тысячи жителей Эфиопии эвакуируются из-за активности вулкана - РИА Новости, 04.01.2025
Тысячи жителей Эфиопии эвакуируются из-за активности вулкана
Власти Эфиопии эвакуируют тысячи жителей региона Афар на северо-востоке страны из-за потенциально опасной активности вулкана, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T03:54:00+03:00
2025-01-04T03:54:00+03:00
2025-01-04T11:43:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Власти Эфиопии эвакуируют тысячи жителей региона Афар на северо-востоке страны из-за потенциально опасной активности вулкана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальных лиц. "Тысячи жителей отдаленной части северо-востока Эфиопии эвакуируют из-за потенциально опасной вулканической активности", - пишет агентство. Отмечается, что эвакуации носят предохранительный характер. Жителей перемещают в более безопасные части региона после того, как давно спавший вулкан Дофен начал выбрасывать пар в преддверии возможного извержения. По данным агентства, от вулканической грязи Дофена уже пострадали десятки домов в регионе, а также крупные дороги и критическая инфраструктура. Агентство указывает, что Афар является одним из самых засушливых и жарких регионов Эфиопии, здесь неоднократно происходили извержения вулканов и часты землетрясения. В последние годы жители региона были вынуждены покидать свои дома из-за засухи, голода и наводнений.
https://ria.ru/20250103/zemletryasenie-1992442691.html
https://ria.ru/20241224/gavaji-1990922946.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эфиопия
Тысячи жителей Эфиопии эвакуируются из-за активности вулкана
Власти Эфиопии эвакуируют тысячи жителей региона Афар из-за активности вулкана
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
Власти Эфиопии эвакуируют тысячи жителей региона Афар на северо-востоке страны из-за потенциально опасной активности вулкана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на официальных лиц.
"Тысячи жителей отдаленной части северо-востока Эфиопии
эвакуируют из-за потенциально опасной вулканической активности", - пишет агентство.
Отмечается, что эвакуации носят предохранительный характер. Жителей перемещают в более безопасные части региона после того, как давно спавший вулкан Дофен начал выбрасывать пар в преддверии возможного извержения.
По данным агентства, от вулканической грязи Дофена уже пострадали десятки домов в регионе, а также крупные дороги и критическая инфраструктура.
Агентство указывает, что Афар является одним из самых засушливых и жарких регионов Эфиопии, здесь неоднократно происходили извержения вулканов и часты землетрясения. В последние годы жители региона были вынуждены покидать свои дома из-за засухи, голода и наводнений.