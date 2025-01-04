https://ria.ru/20250104/efiopiya-1992456905.html

Тысячи жителей Эфиопии эвакуируются из-за активности вулкана

Тысячи жителей Эфиопии эвакуируются из-за активности вулкана - РИА Новости, 04.01.2025

Тысячи жителей Эфиопии эвакуируются из-за активности вулкана

Власти Эфиопии эвакуируют тысячи жителей региона Афар на северо-востоке страны из-за потенциально опасной активности вулкана, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T03:54:00+03:00

2025-01-04T03:54:00+03:00

2025-01-04T11:43:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Власти Эфиопии эвакуируют тысячи жителей региона Афар на северо-востоке страны из-за потенциально опасной активности вулкана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальных лиц. "Тысячи жителей отдаленной части северо-востока Эфиопии эвакуируют из-за потенциально опасной вулканической активности", - пишет агентство. Отмечается, что эвакуации носят предохранительный характер. Жителей перемещают в более безопасные части региона после того, как давно спавший вулкан Дофен начал выбрасывать пар в преддверии возможного извержения. По данным агентства, от вулканической грязи Дофена уже пострадали десятки домов в регионе, а также крупные дороги и критическая инфраструктура. Агентство указывает, что Афар является одним из самых засушливых и жарких регионов Эфиопии, здесь неоднократно происходили извержения вулканов и часты землетрясения. В последние годы жители региона были вынуждены покидать свои дома из-за засухи, голода и наводнений.

https://ria.ru/20250103/zemletryasenie-1992442691.html

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эфиопия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эфиопия