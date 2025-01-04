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Ефимов: в Москве открыли второй вестибюль станции метро "Физтех" - РИА Новости, 04.01.2025
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14:07 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/efimov-1992433902.html
Ефимов: в Москве открыли второй вестибюль станции метро "Физтех"
Ефимов: в Москве открыли второй вестибюль станции метро "Физтех" - РИА Новости, 04.01.2025
Ефимов: в Москве открыли второй вестибюль станции метро "Физтех"
На северо-востоке Москвы завершили строительство второго, северного вестибюля станции метро "Физтех", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T14:07:00+03:00
2025-01-04T14:07:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. На северо-востоке Москвы завершили строительство второго, северного вестибюля станции метро "Физтех", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Второй вестибюль станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена расположен на Дмитровском шоссе и уже открыт для пассажиров."Завершению строительства вестибюля предшествовал большой объем монолитных, архитектурно-отделочных работ, монтаж и пусконаладка инженерных систем и оборудования. Вестибюль совмещен со зданием служб эксплуатации и состоит из семи уровней – четырех подземных и трех наземных. На первом наземном этаже размещен кассовый зал, а все подземные уровни и два верхних этажа отдали под служебные и технические помещения", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Также на третьем этаже предусмотрены места отдыха локомотивных бригад, указывается в сообщении.Как уточняется в нем, кассовый зал вестибюля украшен выполненной на стекле в технике многоцветной печати композицией, которая посвящена находящемуся рядом со станцией Московскому физико-техническому институту (МФТИ). Пол и стены облицованы камнем, фасад перфорированными металлическими панелями.Ранее о завершении строительства северного выхода станции "Физтех" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Станцию "Физтех" открыли осенью 2023 года. Она находится за МКАД в районе Северный и является самой северной станцией столичного метро.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Москве открыли второй вестибюль станции метро "Физтех"

Ефимов: в Москве открыли северный вестибюль станции метро "Физтех"

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. На северо-востоке Москвы завершили строительство второго, северного вестибюля станции метро "Физтех", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Второй вестибюль станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена расположен на Дмитровском шоссе и уже открыт для пассажиров.
"Завершению строительства вестибюля предшествовал большой объем монолитных, архитектурно-отделочных работ, монтаж и пусконаладка инженерных систем и оборудования. Вестибюль совмещен со зданием служб эксплуатации и состоит из семи уровней – четырех подземных и трех наземных. На первом наземном этаже размещен кассовый зал, а все подземные уровни и два верхних этажа отдали под служебные и технические помещения", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Также на третьем этаже предусмотрены места отдыха локомотивных бригад, указывается в сообщении.
Как уточняется в нем, кассовый зал вестибюля украшен выполненной на стекле в технике многоцветной печати композицией, которая посвящена находящемуся рядом со станцией Московскому физико-техническому институту (МФТИ). Пол и стены облицованы камнем, фасад перфорированными металлическими панелями.
Ранее о завершении строительства северного выхода станции "Физтех" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Станцию "Физтех" открыли осенью 2023 года. Она находится за МКАД в районе Северный и является самой северной станцией столичного метро.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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