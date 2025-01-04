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Ефимов: участок в столичном Дорогомилове будет реорганизован в рамках КРТ - РИА Новости, 04.01.2025
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12:09 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/efimov-1992168144.html
Ефимов: участок в столичном Дорогомилове будет реорганизован в рамках КРТ
Ефимов: участок в столичном Дорогомилове будет реорганизован в рамках КРТ - РИА Новости, 04.01.2025
Ефимов: участок в столичном Дорогомилове будет реорганизован в рамках КРТ
В столичном районе Дорогомилово в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизован участок территории, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T12:09:00+03:00
2025-01-04T12:09:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В столичном районе Дорогомилово в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизован участок территории, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В столице назначен оператор для реорганизации участка площадью 2,11 гектара в районе Дорогомилово. В течение шести лет здесь построят общественно-деловые объекты. Объем вложений в развитие площадки оценивается в 25,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 867 миллионов рублей. По итогам реализации проекта будет создано 1,9 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Сам участок располагается между Поклонной улицей и железнодорожными путями МЦД-4.Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что в рамках проекта планируется построить административно-деловой комплекс площадью 65 тысяч квадратных метров, включающий офисы, кафе, рестораны, фитнес-центры и магазины.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин озвучил решение о комплексном развитии территории в этом районе.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: участок в столичном Дорогомилове будет реорганизован в рамках КРТ

Ефимов: участок в столичном Дорогомилове будет реорганизован по программе КРТ

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В столичном районе Дорогомилово в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизован участок территории, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В столице назначен оператор для реорганизации участка площадью 2,11 гектара в районе Дорогомилово. В течение шести лет здесь построят общественно-деловые объекты. Объем вложений в развитие площадки оценивается в 25,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 867 миллионов рублей. По итогам реализации проекта будет создано 1,9 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Сам участок располагается между Поклонной улицей и железнодорожными путями МЦД-4.
Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что в рамках проекта планируется построить административно-деловой комплекс площадью 65 тысяч квадратных метров, включающий офисы, кафе, рестораны, фитнес-центры и магазины.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин озвучил решение о комплексном развитии территории в этом районе.
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