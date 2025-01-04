https://ria.ru/20250104/efimov-1992168144.html

Ефимов: участок в столичном Дорогомилове будет реорганизован в рамках КРТ

Ефимов: участок в столичном Дорогомилове будет реорганизован в рамках КРТ - РИА Новости, 04.01.2025

Ефимов: участок в столичном Дорогомилове будет реорганизован в рамках КРТ

В столичном районе Дорогомилово в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизован участок территории, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T12:09:00+03:00

2025-01-04T12:09:00+03:00

2025-01-04T12:09:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В столичном районе Дорогомилово в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизован участок территории, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В столице назначен оператор для реорганизации участка площадью 2,11 гектара в районе Дорогомилово. В течение шести лет здесь построят общественно-деловые объекты. Объем вложений в развитие площадки оценивается в 25,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 867 миллионов рублей. По итогам реализации проекта будет создано 1,9 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Сам участок располагается между Поклонной улицей и железнодорожными путями МЦД-4.Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что в рамках проекта планируется построить административно-деловой комплекс площадью 65 тысяч квадратных метров, включающий офисы, кафе, рестораны, фитнес-центры и магазины.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин озвучил решение о комплексном развитии территории в этом районе.

https://ria.ru/20241231/efimov-1991837422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)