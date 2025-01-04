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В ДТП с двумя автобусами в Перми пострадал ребенок - РИА Новости, 04.01.2025
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21:27 04.01.2025 (обновлено: 21:33 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/dtp-1992529099.html
В ДТП с двумя автобусами в Перми пострадал ребенок
В ДТП с двумя автобусами в Перми пострадал ребенок - РИА Новости, 04.01.2025
В ДТП с двумя автобусами в Перми пострадал ребенок
Шесть человек, в том числе один ребенок, пострадали при столкновении двух автобусов в Перми, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T21:27:00+03:00
2025-01-04T21:33:00+03:00
происшествия
пермь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дтп
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Шесть человек, в том числе один ребенок, пострадали при столкновении двух автобусов в Перми, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России. "В Перми два автобуса попали в ДТП. На улице Ленина в районе остановки "Попова" произошло столкновение двух автобусов, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении. Отмечается, что пять человек госпитализированы в лечебное учреждение. Добавляется, что от МЧС России к месту привлекались восемь человек и две единицы техники.Региональное управление СК сообщило, что следователи возбудили дело после ДТП с участием двух автобусов в центре Перми, количество пострадавших уточняется.По данным ведомства, водитель одного движущегося маршрутного автобуса допустил столкновение с другим, находившимся без движения вблизи остановочного пункта."По факту ДТП с участием автобусов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении управления.
https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html
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происшествия, пермь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ДТП, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДТП с двумя автобусами в Перми пострадал ребенок

МЧС: в Перми столкнулись два автобуса, пострадал ребенок и еще пять человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Шесть человек, в том числе один ребенок, пострадали при столкновении двух автобусов в Перми, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России.
Перми два автобуса попали в ДТП. На улице Ленина в районе остановки "Попова" произошло столкновение двух автобусов, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пять человек госпитализированы в лечебное учреждение.
Добавляется, что от МЧС России к месту привлекались восемь человек и две единицы техники.
Региональное управление СК сообщило, что следователи возбудили дело после ДТП с участием двух автобусов в центре Перми, количество пострадавших уточняется.
По данным ведомства, водитель одного движущегося маршрутного автобуса допустил столкновение с другим, находившимся без движения вблизи остановочного пункта.
"По факту ДТП с участием автобусов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении управления.
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ПроисшествияПермьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДТПСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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