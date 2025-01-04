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На МКАД опрокинулся и загорелся автомобиль - РИА Новости, 04.01.2025
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20:44 04.01.2025 (обновлено: 20:57 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/dtp-1992526841.html
На МКАД опрокинулся и загорелся автомобиль
На МКАД опрокинулся и загорелся автомобиль - РИА Новости, 04.01.2025
На МКАД опрокинулся и загорелся автомобиль
Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 26-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги, один из них опрокинулся и загорелся, движение... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T20:44:00+03:00
2025-01-04T20:57:00+03:00
происшествия
дтп
россия
московская область (подмосковье)
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 26-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги, один из них опрокинулся и загорелся, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта."На внутренней стороне 26 километра МКАД в районе развязки с Липецкой улицы столкнулись два автомобиля. Вследствие столкновения один из автомобилей опрокинулся и загорелся. Движение в районе столкновения затруднено", - говорится в сообщении.Там добавили, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, дтп, россия, московская область (подмосковье), москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, ДТП, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Департамент транспорта г. Москвы
На МКАД опрокинулся и загорелся автомобиль

Дептранс: на МКАД столкнулись два автомобиля, один опрокинулся и загорелся

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 26-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги, один из них опрокинулся и загорелся, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.
"На внутренней стороне 26 километра МКАД в районе развязки с Липецкой улицы столкнулись два автомобиля. Вследствие столкновения один из автомобилей опрокинулся и загорелся. Движение в районе столкновения затруднено", - говорится в сообщении.
Там добавили, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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ПроисшествияДТПРоссияМосковская область (Подмосковье)МоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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