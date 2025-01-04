https://ria.ru/20250104/dtp-1992526841.html

На МКАД опрокинулся и загорелся автомобиль

На МКАД опрокинулся и загорелся автомобиль - РИА Новости, 04.01.2025

На МКАД опрокинулся и загорелся автомобиль

Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 26-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги, один из них опрокинулся и загорелся, движение... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T20:44:00+03:00

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2025-01-04T20:57:00+03:00

происшествия

дтп

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московская область (подмосковье)

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 26-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги, один из них опрокинулся и загорелся, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта."На внутренней стороне 26 километра МКАД в районе развязки с Липецкой улицы столкнулись два автомобиля. Вследствие столкновения один из автомобилей опрокинулся и загорелся. Движение в районе столкновения затруднено", - говорится в сообщении.Там добавили, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20250102/dtp-1992319907.html

россия

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происшествия, дтп, россия, московская область (подмосковье), москва, департамент транспорта г. москвы