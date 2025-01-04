https://ria.ru/20250104/dtp-1992526841.html
На МКАД опрокинулся и загорелся автомобиль
На МКАД опрокинулся и загорелся автомобиль - РИА Новости, 04.01.2025
На МКАД опрокинулся и загорелся автомобиль
Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 26-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги, один из них опрокинулся и загорелся, движение... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T20:44:00+03:00
2025-01-04T20:44:00+03:00
2025-01-04T20:57:00+03:00
происшествия
дтп
россия
московская область (подмосковье)
москва
департамент транспорта г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979501289_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_22124efd5b123db2e9adc1c3514baaea.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 26-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги, один из них опрокинулся и загорелся, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта."На внутренней стороне 26 километра МКАД в районе развязки с Липецкой улицы столкнулись два автомобиля. Вследствие столкновения один из автомобилей опрокинулся и загорелся. Движение в районе столкновения затруднено", - говорится в сообщении.Там добавили, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20250102/dtp-1992319907.html
россия
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979501289_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_8d2f59ebd1b528fa31950fc7c737e13a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дтп, россия, московская область (подмосковье), москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, ДТП, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Департамент транспорта г. Москвы
На МКАД опрокинулся и загорелся автомобиль
Дептранс: на МКАД столкнулись два автомобиля, один опрокинулся и загорелся