https://ria.ru/20250104/dtp-1992475638.html

В Нижегородской области микроавтобус насмерть сбил двух человек

В Нижегородской области микроавтобус насмерть сбил двух человек - РИА Новости, 04.01.2025

В Нижегородской области микроавтобус насмерть сбил двух человек

Микроавтобус насмерть сбил двух человек, которые ремонтировали автомобиль на обочине в Нижегородской области, сообщает МЧС региона в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T10:33:00+03:00

2025-01-04T10:33:00+03:00

2025-01-04T10:33:00+03:00

происшествия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Микроавтобус насмерть сбил двух человек, которые ремонтировали автомобиль на обочине в Нижегородской области, сообщает МЧС региона в Telegram-канале. Трагедия произошла в субботу в 7.00 мск в селе Ичалки Перевозского округа. "Водитель микроавтобуса совершил наезд на людей, производящих на обочине ремонт другого транспортного средства. Погибли 2 мужчин", - говорится в сообщении. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего.

https://ria.ru/20250102/dtp-1992319907.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область