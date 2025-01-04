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В Нижегородской области микроавтобус насмерть сбил двух человек - РИА Новости, 04.01.2025
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10:33 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/dtp-1992475638.html
В Нижегородской области микроавтобус насмерть сбил двух человек
В Нижегородской области микроавтобус насмерть сбил двух человек - РИА Новости, 04.01.2025
В Нижегородской области микроавтобус насмерть сбил двух человек
Микроавтобус насмерть сбил двух человек, которые ремонтировали автомобиль на обочине в Нижегородской области, сообщает МЧС региона в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T10:33:00+03:00
2025-01-04T10:33:00+03:00
происшествия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Микроавтобус насмерть сбил двух человек, которые ремонтировали автомобиль на обочине в Нижегородской области, сообщает МЧС региона в Telegram-канале. Трагедия произошла в субботу в 7.00 мск в селе Ичалки Перевозского округа. "Водитель микроавтобуса совершил наезд на людей, производящих на обочине ремонт другого транспортного средства. Погибли 2 мужчин", - говорится в сообщении. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего.
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происшествия, нижегородская область
Происшествия, Нижегородская область
В Нижегородской области микроавтобус насмерть сбил двух человек

В Нижегородской области микроавтобус насмерть сбил двух человек на обочине

© Фото : МЧС Нижегородской области/TelegramДТП в селе Ичалки городского округа Перевозский в Нижегородской области
ДТП в селе Ичалки городского округа Перевозский в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : МЧС Нижегородской области/Telegram
ДТП в селе Ичалки городского округа Перевозский в Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Микроавтобус насмерть сбил двух человек, которые ремонтировали автомобиль на обочине в Нижегородской области, сообщает МЧС региона в Telegram-канале.
Трагедия произошла в субботу в 7.00 мск в селе Ичалки Перевозского округа.
"Водитель микроавтобуса совершил наезд на людей, производящих на обочине ремонт другого транспортного средства. Погибли 2 мужчин", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего.
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ПроисшествияНижегородская область
 
 
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