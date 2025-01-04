https://ria.ru/20250104/dron-1992527129.html

При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Запорожской области погиб ребенок

При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Запорожской области погиб ребенок - РИА Новости, 04.01.2025

При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Запорожской области погиб ребенок

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Запорожской области, погиб ребенок, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T20:46:00+03:00

2025-01-04T20:46:00+03:00

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запорожская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

евгений балицкий

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Запорожской области, погиб ребенок, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."В автомобиле ехала семья — родители и ребенок. Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести, их десятилетний сын скончался от полученных ранений в машине скорой помощи", — написал он.Атака произошла на автомобильной трассе Васильевского муниципального округа. За жизнь и здоровье родителей мальчика борются врачи.Губернатор выразил соболезнования семье погибшего ребенка, подчеркнув, что родным окажут всю возможную помощь.Запорожская область стала российским регионом после референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. На сегодня Россия контролирует более 70 процентов Запорожской области, под контролем ВСУ остается бывший областной центр региона — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992522783.html

https://ria.ru/20250104/obstrel-1992511930.html

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, евгений балицкий