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При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Запорожской области погиб ребенок - РИА Новости, 04.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 04.01.2025 (обновлено: 21:08 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/dron-1992527129.html
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Запорожской области погиб ребенок
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Запорожской области погиб ребенок - РИА Новости, 04.01.2025
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Запорожской области погиб ребенок
Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Запорожской области, погиб ребенок, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T20:46:00+03:00
2025-01-04T21:08:00+03:00
запорожская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
евгений балицкий
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Запорожской области, погиб ребенок, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.&quot;В автомобиле ехала семья — родители и ребенок. Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести, их десятилетний сын скончался от полученных ранений в машине скорой помощи&quot;, — написал он.Атака произошла на автомобильной трассе Васильевского муниципального округа. За жизнь и здоровье родителей мальчика борются врачи.Губернатор выразил соболезнования семье погибшего ребенка, подчеркнув, что родным окажут всю возможную помощь.Запорожская область стала российским регионом после референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. На сегодня Россия контролирует более 70 процентов Запорожской области, под контролем ВСУ остается бывший областной центр региона — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992522783.html
https://ria.ru/20250104/obstrel-1992511930.html
запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, евгений балицкий
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Евгений Балицкий
При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Запорожской области погиб ребенок

Балицкий: дрон ВСУ атаковал авто в Запорожской области, погиб 10-летний ребенок

© Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки украинского беспилотника на автомобиль в Запорожской области
Последствия атаки украинского беспилотника на автомобиль в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки украинского беспилотника на автомобиль в Запорожской области
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Запорожской области, погиб ребенок, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«

"В автомобиле ехала семья — родители и ребенок. Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести, их десятилетний сын скончался от полученных ранений в машине скорой помощи", — написал он.

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Запорожская область стала российским регионом после референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. На сегодня Россия контролирует более 70 процентов Запорожской области, под контролем ВСУ остается бывший областной центр региона — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияЕвгений Балицкий
 
 
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