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На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 04.01.2025
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10:04 04.01.2025 (обновлено: 10:34 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/burya-1992472355.html
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 04.01.2025
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась слабая магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025
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земля
михаил леус
общество
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. На Земле началась слабая магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "Слабая магнитная буря класса G1 началась на нашей планете сегодня утром. После 8 часов 50 минут индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в пять единиц", — написал он. По прогнозу синоптика, в течение дня геомагнитное поле ожидается преимущественно слабо возмущенным, с непродолжительными периодами слабых магнитных бурь.Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.
https://ria.ru/20250103/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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земля, михаил леус, общество
Земля, Михаил Леус, Общество
На Земле началась магнитная буря

Синоптик Леус: на Земле началась слабая магнитная буря класса G1

© NASA Goddard Space Flight Center from GreenbeltВозмущения магнитного поля Земли
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt
Возмущения магнитного поля Земли. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. На Земле началась слабая магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале.
«
"Слабая магнитная буря класса G1 началась на нашей планете сегодня утром. После 8 часов 50 минут индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в пять единиц", — написал он.
По прогнозу синоптика, в течение дня геомагнитное поле ожидается преимущественно слабо возмущенным, с непродолжительными периодами слабых магнитных бурь.
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.
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