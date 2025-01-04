https://ria.ru/20250104/burya-1992472355.html

На Земле началась магнитная буря

На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 04.01.2025

На Земле началась магнитная буря

На Земле началась слабая магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. На Земле началась слабая магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "Слабая магнитная буря класса G1 началась на нашей планете сегодня утром. После 8 часов 50 минут индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в пять единиц", — написал он. По прогнозу синоптика, в течение дня геомагнитное поле ожидается преимущественно слабо возмущенным, с непродолжительными периодами слабых магнитных бурь.Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

https://ria.ru/20250103/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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земля, михаил леус, общество