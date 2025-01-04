https://ria.ru/20250104/britanija-1992457238.html

Маску предложили помочь бороться с педофилией

Маску предложили помочь бороться с педофилией - РИА Новости, 04.01.2025

Маску предложили помочь бороться с педофилией

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг предложил американскому предпринимателю Илону Маску помочь стране бороться с педофилией благодаря своему... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T04:07:00+03:00

2025-01-04T04:07:00+03:00

2025-01-04T04:07:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг предложил американскому предпринимателю Илону Маску помочь стране бороться с педофилией благодаря своему положению как владельца одной из ведущих соцсетей. Ранее Маск назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера соучастником массовых изнасилований девочек бандами в королевстве, призвав к его отставке и обвинению в суде. "Мы готовы работать с Илоном Маском, который может сыграть большую роль благодаря своей соцсети, чтобы помочь нам и другим странам бороться с этой серьезной проблемой. Если он захочет работать с нами и закатать рукава, мы будем этому рады", - заявил Стритинг в комментарии телеканалу ITV. Стритинг заявил, что считает заявления Маска насчет изнасилований в Великобритании "основанным на неправильной и неверно оцененной информации". По данным газеты Telegraph, по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, никто не был привлечен к ответственности за неспособность это остановить, в том числе начальники полиции и прокуроры. На проблему обратил внимание и Маск, который в соцсети Х подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а во время осуществления изнасилований бандами ее главой был Стармер. Он также выразил мнение о том, что настоящая причина, по которой дело все еще не расследовано, заключается в том, что это приведет к обвинению Стармера. Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины. Ранее опросы показали, что рейтинг Стармера ниже, чем у всех его коллег, возглавляющих крупные политические партии в Великобритании. Сообщалось, что рейтинг одобрения премьер-министра составляет минус 22 пункта, только 26% британцев позитивно оценивают главу правительства. При этом рейтинг самого Маска среди британцев выше, к нему положительно относятся 29% опрошенных. Маск выступал с критикой в адрес Стармера из-за заявлений последнего о том, что британское правительство выступает против нападений на мусульманские сообщества на фоне беспорядков. Маск задался вопросом, не должны ли правительство беспокоить нападения "на все сообщества". Бизнесмен также писал в принадлежащей ему соцсети X под одним из видео с протестов в британских городах, что "гражданская война неизбежна". Позднее представитель Стармера заявил, что комментарии Маска, предрекшего Великобритании гражданскую войну, не имеют под собой оснований. В сентябре газета Telegraph сообщала, что Маск был исключен из списка участников британского правительственного инвестиционного форума за посты о беспорядках в Британии. Позднее, комментируя эту новость, Маск написал, что никому не следует ехать в Великобританию, где "освобождают осужденных педофилов, чтобы поместить в тюрьмы людей за посты в соцсетях".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, илон маск, кир стармер