https://ria.ru/20250104/biznes-1992508851.html

Зеленский подписал законопроект о контроле игорного бизнеса

Зеленский подписал законопроект о контроле игорного бизнеса - РИА Новости, 04.01.2025

Зеленский подписал законопроект о контроле игорного бизнеса

Владимир Зеленский подписал законопроект об усилении контроля над игорным бизнесом на Украине, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T16:22:00+03:00

2025-01-04T16:22:00+03:00

2025-01-04T16:22:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроект об усилении контроля над игорным бизнесом на Украине, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Железняк 4 декабря сообщал, что украинский парламент принял законопроект об усилении контроля над игорным бизнесом на Украине. По его словам, в частности, документ предусматривает ликвидацию комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Вместо нее до 1 апреля 2025 года образуется новый уполномоченный орган и определится министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса. Также ограничивается доступ к нелегальным игорным веб-сайтам и мобильным приложениям, расчеты при проведении азартных игр осуществляются исключительно в денежной форме через счета в банках, запрещается принятие ставок в кредит. "(Зеленский - ред.)... наконец подписал законопроект об усилении контроля на игорном рынке", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко* заявил, что девять из десяти солдат ВСУ, несущих службу на передовой, страдают игровой зависимостью, в онлайн-казино они проигрывают свое жалование, после чего влезают в долги. Владимир Зеленский 20 апреля 2024 года подписал указ об ограничении работы онлайн-казино на Украине. Согласно тексту документа, кабинет министров Украины должен был в течение месяца разработать порядок ограничения рекламы азартных игр, запретить регистрацию нескольких учетных записей для одного лица, обязать организаторов игр ввести лимит на игровое время, ввести государственную систему мониторинга и провести общенациональную информационную кампанию об опасности игровой зависимости. В мае кабмин издал постановление об ограничении работы онлайн-казино на Украине.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ

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в мире, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины