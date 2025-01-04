https://ria.ru/20250104/bespilotniki-1992524172.html

Полиция проверяет сообщение о беспилотниках под Копенгагеном, пишут СМИ

Полиция проверяет сообщение о беспилотниках под Копенгагеном, пишут СМИ - РИА Новости, 04.01.2025

Полиция проверяет сообщение о беспилотниках под Копенгагеном, пишут СМИ

Датская полиция проводит расследование после сообщения о 20 беспилотниках, якобы замеченных над портом Кёге к юго-западу от Копенгагена, передает агентство... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T19:46:00+03:00

2025-01-04T19:46:00+03:00

2025-01-04T19:52:00+03:00

в мире

копенгаген

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Датская полиция проводит расследование после сообщения о 20 беспилотниках, якобы замеченных над портом Кёге к юго-западу от Копенгагена, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию. "Полицию на место происшествия вызвал очевидец, который утверждал, что видел около 20 беспилотников, которые затем на большой скорости скрылись в заливе Кёге. Полиция заявила, что пытается определить общее количество беспилотников и их владельцев, поскольку на момент их появления разрешение на полеты беспилотников в этом районе не выдавалось", - пишет агентство.

https://ria.ru/20241224/bespilotnik-1990914437.html

копенгаген

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в мире, копенгаген