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Над Смоленской областью сбили пять беспилотников - РИА Новости, 04.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:20 04.01.2025 (обновлено: 07:21 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/bespilotniki-1992462847.html
Над Смоленской областью сбили пять беспилотников
Над Смоленской областью сбили пять беспилотников - РИА Новости, 04.01.2025
Над Смоленской областью сбили пять беспилотников
Пять беспилотников сбили ночью над Смоленской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T07:20:00+03:00
2025-01-04T07:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
василий анохин
безопасность
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пять беспилотников сбили ночью над Смоленской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. "В общей сложности за прошедшую ночь над территорией Смоленской области дежурными средствами ПВО было сбито пять вражеских БПЛА. На земле пострадавших и разрушений нет", - написал он. Ранее он сообщал об уничтожении двух беспилотников - на территории Сафоновского и Ершичского районов.
https://ria.ru/20241109/bespilotnik-1982795279.html
смоленская область
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смоленская область, василий анохин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Василий Анохин, Безопасность
Над Смоленской областью сбили пять беспилотников

Губернатор Анохин: над Смоленской областью сбили пять беспилотников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пять беспилотников сбили ночью над Смоленской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.
"В общей сложности за прошедшую ночь над территорией Смоленской области дежурными средствами ПВО было сбито пять вражеских БПЛА. На земле пострадавших и разрушений нет", - написал он.
Ранее он сообщал об уничтожении двух беспилотников - на территории Сафоновского и Ершичского районов.
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Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьВасилий АнохинБезопасность
 
 
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