https://ria.ru/20250104/bespilotniki-1992462847.html
Над Смоленской областью сбили пять беспилотников
Над Смоленской областью сбили пять беспилотников - РИА Новости, 04.01.2025
Над Смоленской областью сбили пять беспилотников
Пять беспилотников сбили ночью над Смоленской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T07:20:00+03:00
2025-01-04T07:20:00+03:00
2025-01-04T07:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
василий анохин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_0:393:2944:2048_1920x0_80_0_0_b74f6ab6445a8171b679a8b744ac1cd7.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пять беспилотников сбили ночью над Смоленской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. "В общей сложности за прошедшую ночь над территорией Смоленской области дежурными средствами ПВО было сбито пять вражеских БПЛА. На земле пострадавших и разрушений нет", - написал он. Ранее он сообщал об уничтожении двух беспилотников - на территории Сафоновского и Ершичского районов.
https://ria.ru/20241109/bespilotnik-1982795279.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_5b9651dedd7044bc8b6b096f236efc19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Василий Анохин, Безопасность
Над Смоленской областью сбили пять беспилотников
Губернатор Анохин: над Смоленской областью сбили пять беспилотников