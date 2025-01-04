https://ria.ru/20250104/bespilotniki-1992462847.html

Над Смоленской областью сбили пять беспилотников

Над Смоленской областью сбили пять беспилотников - РИА Новости, 04.01.2025

Над Смоленской областью сбили пять беспилотников

Пять беспилотников сбили ночью над Смоленской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T07:20:00+03:00

2025-01-04T07:20:00+03:00

2025-01-04T07:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская область

василий анохин

безопасность

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пять беспилотников сбили ночью над Смоленской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале. "В общей сложности за прошедшую ночь над территорией Смоленской области дежурными средствами ПВО было сбито пять вражеских БПЛА. На земле пострадавших и разрушений нет", - написал он. Ранее он сообщал об уничтожении двух беспилотников - на территории Сафоновского и Ершичского районов.

https://ria.ru/20241109/bespilotnik-1982795279.html

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

смоленская область, василий анохин, безопасность