https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992452535.html
В Брянской области уничтожили реактивный беспилотник ВСУ
В Брянской области уничтожили реактивный беспилотник ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025
В Брянской области уничтожили реактивный беспилотник ВСУ
Реактивный беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T01:09:00+03:00
2025-01-04T01:09:00+03:00
2025-01-04T01:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Реактивный беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
https://ria.ru/20250104/pvo-1992451829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, безопасность, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области уничтожили реактивный беспилотник ВСУ
В Брянской области уничтожили реактивный беспилотник самолетного типа