https://ria.ru/20250104/bespilotnik-1992452535.html

В Брянской области уничтожили реактивный беспилотник ВСУ

В Брянской области уничтожили реактивный беспилотник ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025

В Брянской области уничтожили реактивный беспилотник ВСУ

Реактивный беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T01:09:00+03:00

2025-01-04T01:09:00+03:00

2025-01-04T01:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Реактивный беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.

https://ria.ru/20250104/pvo-1992451829.html

брянская область

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Дарья Буймова

брянская область, безопасность, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)