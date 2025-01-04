На Байкале подняли тело мужчины, попавшего под лед
Спасатели подняли с глубины 38 метров тело мужчины, попавшего под лед Байкала
© Фото : ФГКУ "Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России"/TelegramСпасатели поднмают с глубины тело мужчины, который провалился под лед Байкала, катаясь на коньках. 4 января 2025
Спасатели поднмают с глубины тело мужчины, который провалился под лед Байкала, катаясь на коньках. 4 января 2025
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ИРКУТСК, 4 янв - РИА Новости. Спасатели подняли с глубины 38 метров тело мужчины, который провалился под лед Байкала, катаясь на коньках, и утонул, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Ранее сообщалось, что в проливе Ольхонские Ворота на Байкале во время катания на коньках двое мужчин провалились под лед. Это случилось в 400 метрах от берега. Одному из них - 62-летнему жителю города Шелехова, - выбраться из воды помогли очевидцы, проезжавшие неподалеку на судне на воздушной подушке. Второй шелеховчанин утонул. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС. Они доставили спасенного мужчину на базу подразделения в поселке Сахюрта и передали врачам скорой помощи. Он получил обморожения.
Для поиска 70-летнего мужчины место провала обследовали при помощи подводной камеры.
"Специалисты Сахюртинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда обнаружили его в толще воды и подняли с глубины 38 метров. Погибший передан сотрудникам полиции", - написал Кобзев в Telegram-канале.
МЧС предупреждает, что в настоящее время выход на лед Байкала опасен. Процесс ледообразования на озере из-за тепла проходит медленно. На большинстве участков толщина льда у береговой линии не превышает трех-пяти сантиметров.
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24 декабря 2024, 19:31