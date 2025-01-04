https://ria.ru/20250104/bajkal-1992464090.html

На Байкале двое мужчин провалились под лед

На Байкале двое мужчин провалились под лед - РИА Новости, 04.01.2025

На Байкале двое мужчин провалились под лед

Двое мужчин катались на коньках по льду Байкала и провалились, одного удалось спасти, второй утонул, сообщает ФГКУ "Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T07:44:00+03:00

2025-01-04T07:44:00+03:00

2025-01-04T14:50:00+03:00

происшествия

байкал

шелехов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 4 янв - РИА Новости. Двое мужчин катались на коньках по льду Байкала и провалились, одного удалось спасти, второй утонул, сообщает ФГКУ "Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России". "В проливе Ольхонские Ворота во время катания на коньках два человека провалились под лёд. Это случилось в 400 метрах от берега. Одному из них выбраться из воды помогли очевидцы, проезжавшие на СВП (судно на воздушной подушке - ред.). Второй мужчина утонул", - говорится в сообщении. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС, они доставили спасенного мужчину на базу подразделения в поселке Сахюрта. В состоянии средней степени тяжести 62-летний житель города Шелехова был передан врачам скорой помощи. Место провала было обследовано при помощи подводной камеры с борта СВП "Хивус-10". Тело 70-летнего утонувшего мужчины обнаружить не удалось. Глубина в месте провала 40 метров, толщина льда до 5 сантиметров, местами открытая вода. В настоящее время работы приостановлены. МЧС предупреждает, что в настоящее время выход на лед Байкала опасен. Процесс ледообразования на озере из-за тепла проходит медленно. На большинстве участков толщина льда у береговой линии не превышает 3-5 сантиметров.

https://ria.ru/20241224/bajkal-1991093903.html

https://ria.ru/20240329/led-1936702354.html

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шелехов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, байкал, шелехов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)