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На Байкале двое мужчин провалились под лед - РИА Новости, 04.01.2025
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07:44 04.01.2025 (обновлено: 14:50 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/bajkal-1992464090.html
На Байкале двое мужчин провалились под лед
На Байкале двое мужчин провалились под лед - РИА Новости, 04.01.2025
На Байкале двое мужчин провалились под лед
Двое мужчин катались на коньках по льду Байкала и провалились, одного удалось спасти, второй утонул, сообщает ФГКУ "Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T07:44:00+03:00
2025-01-04T14:50:00+03:00
происшествия
байкал
шелехов
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ИРКУТСК, 4 янв - РИА Новости. Двое мужчин катались на коньках по льду Байкала и провалились, одного удалось спасти, второй утонул, сообщает ФГКУ "Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России". "В проливе Ольхонские Ворота во время катания на коньках два человека провалились под лёд. Это случилось в 400 метрах от берега. Одному из них выбраться из воды помогли очевидцы, проезжавшие на СВП (судно на воздушной подушке - ред.). Второй мужчина утонул", - говорится в сообщении. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС, они доставили спасенного мужчину на базу подразделения в поселке Сахюрта. В состоянии средней степени тяжести 62-летний житель города Шелехова был передан врачам скорой помощи. Место провала было обследовано при помощи подводной камеры с борта СВП "Хивус-10". Тело 70-летнего утонувшего мужчины обнаружить не удалось. Глубина в месте провала 40 метров, толщина льда до 5 сантиметров, местами открытая вода. В настоящее время работы приостановлены. МЧС предупреждает, что в настоящее время выход на лед Байкала опасен. Процесс ледообразования на озере из-за тепла проходит медленно. На большинстве участков толщина льда у береговой линии не превышает 3-5 сантиметров.
https://ria.ru/20241224/bajkal-1991093903.html
https://ria.ru/20240329/led-1936702354.html
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происшествия, байкал, шелехов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Байкал, Шелехов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Байкале двое мужчин провалились под лед

На Байкале двое мужчин провалились под лед, катаясь на коньках, один утонул

© Фото : ФГКУ "Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России"/TelegramМесто происшествия, где двое мужчин провалились, катаясь на коньках по льду Байкала
Место происшествия, где двое мужчин провалились, катаясь на коньках по льду Байкала - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : ФГКУ "Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России"/Telegram
Место происшествия, где двое мужчин провалились, катаясь на коньках по льду Байкала
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ИРКУТСК, 4 янв - РИА Новости. Двое мужчин катались на коньках по льду Байкала и провалились, одного удалось спасти, второй утонул, сообщает ФГКУ "Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России".
"В проливе Ольхонские Ворота во время катания на коньках два человека провалились под лёд. Это случилось в 400 метрах от берега. Одному из них выбраться из воды помогли очевидцы, проезжавшие на СВП (судно на воздушной подушке - ред.). Второй мужчина утонул", - говорится в сообщении.
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На место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС, они доставили спасенного мужчину на базу подразделения в поселке Сахюрта. В состоянии средней степени тяжести 62-летний житель города Шелехова был передан врачам скорой помощи.
Место провала было обследовано при помощи подводной камеры с борта СВП "Хивус-10". Тело 70-летнего утонувшего мужчины обнаружить не удалось. Глубина в месте провала 40 метров, толщина льда до 5 сантиметров, местами открытая вода. В настоящее время работы приостановлены.
МЧС предупреждает, что в настоящее время выход на лед Байкала опасен. Процесс ледообразования на озере из-за тепла проходит медленно. На большинстве участков толщина льда у береговой линии не превышает 3-5 сантиметров.
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