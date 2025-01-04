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В "СберАвто" назвали тройку самых популярных авто в России в 2024 году - РИА Новости, 04.01.2025
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09:00 04.01.2025 (обновлено: 15:27 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/avto-1992466187.html
В "СберАвто" назвали тройку самых популярных авто в России в 2024 году
В "СберАвто" назвали тройку самых популярных авто в России в 2024 году - РИА Новости, 04.01.2025
В "СберАвто" назвали тройку самых популярных авто в России в 2024 году
В прошлом году самыми популярными у россиян были автомобили марок Lada, Kia и Hyundai, поделились с РИА Новости статистикой в сервисе для выбора, покупки и... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T09:00:00+03:00
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авто
volkswagen group
ford motor
lada vesta
kia rio
hyundai creta
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В прошлом году самыми популярными у россиян были автомобили марок Lada, Kia и Hyundai, поделились с РИА Новости статистикой в сервисе для выбора, покупки и продажи автомобиля "СберАвто". "Наибольшая доля в структуре продаж принадлежит моделям бренда Lada: на них приходится 15 процентов от всех покупок в 2024 году. Следом расположились Kia (девять процентов), Hyundai (семь процентов) и Volkswagen с Toyota (доли обеих — шесть процентов)", — говорится в исследовании. Среди машин с пробегом российские автомобили заняли первое и второе места — это Lada Granta с медианной стоимостью 969 тысяч рублей и Lada Vesta за 1,2 миллиона. Корейская Kia Rio (1,1 миллиона рублей) оказалась третьей. Другой "кореец" — Hyundai Solaris — выпал из первой тройки, его медианная стоимость составила 995 тысяч рублей. Пятерку замкнул Ford Focus за 780 тысяч рублей. Тройку самых востребованных новых машин теперь составляют только российские модели, хотя еще в 2023-м вторую и третью строчки занимали Hyundai и Kia. Лидерами 2024 года стали Lada Granta, медианная цена которой составила миллион рублей, Lada Vesta за 1,6 миллиона и Lada Niva за 1,2 миллиона. А четвертое и пятое место заняли "китайцы" — Haval Jolion (2,3 миллиона рублей) и Geely Monjaro (3,6 миллиона).
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авто, volkswagen group, ford motor, lada vesta, kia rio, hyundai creta
Авто, Volkswagen Group, Ford Motor, Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Creta
В "СберАвто" назвали тройку самых популярных авто в России в 2024 году

"СберАвто": Lada, Kia и Hyundai стали самыми популярными у россиян в 2024 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота автосалона
Работа автосалона - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Работа автосалона. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В прошлом году самыми популярными у россиян были автомобили марок Lada, Kia и Hyundai, поделились с РИА Новости статистикой в сервисе для выбора, покупки и продажи автомобиля "СберАвто".
"Наибольшая доля в структуре продаж принадлежит моделям бренда Lada: на них приходится 15 процентов от всех покупок в 2024 году. Следом расположились Kia (девять процентов), Hyundai (семь процентов) и Volkswagen с Toyota (доли обеих — шесть процентов)", — говорится в исследовании.
Среди машин с пробегом российские автомобили заняли первое и второе места — это Lada Granta с медианной стоимостью 969 тысяч рублей и Lada Vesta за 1,2 миллиона. Корейская Kia Rio (1,1 миллиона рублей) оказалась третьей. Другой "кореец" — Hyundai Solaris — выпал из первой тройки, его медианная стоимость составила 995 тысяч рублей. Пятерку замкнул Ford Focus за 780 тысяч рублей.
Тройку самых востребованных новых машин теперь составляют только российские модели, хотя еще в 2023-м вторую и третью строчки занимали Hyundai и Kia. Лидерами 2024 года стали Lada Granta, медианная цена которой составила миллион рублей, Lada Vesta за 1,6 миллиона и Lada Niva за 1,2 миллиона. А четвертое и пятое место заняли "китайцы" — Haval Jolion (2,3 миллиона рублей) и Geely Monjaro (3,6 миллиона).
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