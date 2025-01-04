https://ria.ru/20250104/anapa-1992518808.html

Ученые из "Сколково" нашли новый способ очистки пляжей Анапы от мазута

Ученые из "Сколково" нашли новый способ очистки пляжей Анапы от мазута - РИА Новости, 04.01.2025

Ученые из "Сколково" нашли новый способ очистки пляжей Анапы от мазута

Ученые тестируют новый способ очистки береговой линии Анапы от мазута с помощью полипропиленовой сети, сообщил оперативный штаб Кубани со ссылкой на... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T18:20:00+03:00

2025-01-04T18:20:00+03:00

2025-01-04T18:57:00+03:00

анапа

керченский пролив

россия

сколковский институт науки и технологий

крушение двух танкеров в керченском проливе

сколково

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 4 янв — РИА Новости. Ученые тестируют новый способ очистки береговой линии Анапы от мазута с помощью полипропиленовой сети, сообщил оперативный штаб Кубани со ссылкой на руководителя группы проектов развития Сколковского института науки и технологий Владимира Каляева. "Наше ноу-хау заключается в том, что если расстелить полипропиленовые сети, которые в основном используются для укрытия от солнца, в зоне, где есть активное движение воды, и подождать, то частицы мазута сами налипают на сеть. В самом начале экспериментов мы собрали около 150 квадратных метров сетей. Уже сейчас можно сказать, что эта технология очищает пляж на 100 процентов", — рассказал он.Главное преимущество такого способа заключается в том, что на сеть не налипает песок, поэтому собранный материал сразу отправляют на переработку."Сейчас мы находимся на стадии выбора предприятий, которые будут работать с первыми образцами загрязненных сетей и давать заключения о готовности принимать их с пляжей. Готовность уже выразили более десяти организаций", — отметил Каляев.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.

https://ria.ru/20250104/sevastopol-1992505512.html

анапа

керченский пролив

россия

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Сбор мазута с пляжей Кубани и Крыма На Кубани и в Крыму собрано более 86 тыс тонн загрязненного грунта, сообщило МЧС. 2025-01-04T18:20 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анапа, керченский пролив, россия, сколковский институт науки и технологий, крушение двух танкеров в керченском проливе, сколково, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край