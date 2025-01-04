Ученые из "Сколково" нашли новый способ очистки пляжей Анапы от мазута
В "Сколково" тестируют способ очистки пляжей Анапы полипропиленовой сетью
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 4 янв — РИА Новости. Ученые тестируют новый способ очистки береговой линии Анапы от мазута с помощью полипропиленовой сети, сообщил оперативный штаб Кубани со ссылкой на руководителя группы проектов развития Сколковского института науки и технологий Владимира Каляева.
"Наше ноу-хау заключается в том, что если расстелить полипропиленовые сети, которые в основном используются для укрытия от солнца, в зоне, где есть активное движение воды, и подождать, то частицы мазута сами налипают на сеть. В самом начале экспериментов мы собрали около 150 квадратных метров сетей. Уже сейчас можно сказать, что эта технология очищает пляж на 100 процентов", — рассказал он.
Главное преимущество такого способа заключается в том, что на сеть не налипает песок, поэтому собранный материал сразу отправляют на переработку.
"Сейчас мы находимся на стадии выбора предприятий, которые будут работать с первыми образцами загрязненных сетей и давать заключения о готовности принимать их с пляжей. Готовность уже выразили более десяти организаций", — отметил Каляев.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.