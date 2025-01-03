https://ria.ru/20250103/zemletryasenie-1992425838.html

В турецкой Анталье произошло землетрясение

В турецкой Анталье произошло землетрясение - РИА Новости, 03.01.2025

В турецкой Анталье произошло землетрясение

В турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T17:22:00+03:00

2025-01-03T17:22:00+03:00

2025-01-03T18:37:00+03:00

туризм

в мире

анталья (провинция)

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg

СТАМБУЛ, 3 янв — РИА Новости. В турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Уточняется, что толчки произошли около 16:51 по местному времени. Очаг залегал в море на глубине порядка семи километров. Как заявили власти Антальи в соцсети X, сейчас специалисты оценивают ущерб, информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, анталья (провинция), новости - туризм