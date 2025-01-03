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В турецкой Анталье произошло землетрясение - РИА Новости, 03.01.2025
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Туризм
 
17:22 03.01.2025 (обновлено: 18:37 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/zemletryasenie-1992425838.html
В турецкой Анталье произошло землетрясение
В турецкой Анталье произошло землетрясение - РИА Новости, 03.01.2025
В турецкой Анталье произошло землетрясение
В турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T17:22:00+03:00
2025-01-03T18:37:00+03:00
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СТАМБУЛ, 3 янв — РИА Новости. В турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Уточняется, что толчки произошли около 16:51 по местному времени. Очаг залегал в море на глубине порядка семи километров. Как заявили власти Антальи в соцсети X, сейчас специалисты оценивают ущерб, информации о пострадавших или разрушениях пока нет.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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в мире, анталья (провинция), новости - туризм
Туризм, В мире, Анталья (провинция), Новости - Туризм
В турецкой Анталье произошло землетрясение

В провинции Анталья в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПоказания сейсмографа
Показания сейсмографа - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Показания сейсмографа. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 3 янв — РИА Новости. В турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Уточняется, что толчки произошли около 16:51 по местному времени. Очаг залегал в море на глубине порядка семи километров.
Как заявили власти Антальи в соцсети X, сейчас специалисты оценивают ущерб, информации о пострадавших или разрушениях пока нет.
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