https://ria.ru/20250103/zemletryasenie-1992425838.html
В турецкой Анталье произошло землетрясение
В турецкой Анталье произошло землетрясение - РИА Новости, 03.01.2025
В турецкой Анталье произошло землетрясение
В турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T17:22:00+03:00
2025-01-03T17:22:00+03:00
2025-01-03T18:37:00+03:00
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СТАМБУЛ, 3 янв — РИА Новости. В турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Уточняется, что толчки произошли около 16:51 по местному времени. Очаг залегал в море на глубине порядка семи километров. Как заявили власти Антальи в соцсети X, сейчас специалисты оценивают ущерб, информации о пострадавших или разрушениях пока нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анталья (провинция), новости - туризм
Туризм, В мире, Анталья (провинция), Новости - Туризм
В турецкой Анталье произошло землетрясение
В провинции Анталья в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5