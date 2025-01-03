https://ria.ru/20250103/zemletryasenie-1992355742.html

В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1

В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 03.01.2025

В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Чили, сообщил национальный центр сейсмологии. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T00:16:00+03:00

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в мире

чили

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Чили, сообщил национальный центр сейсмологии. По данным центра, землетрясение было зафиксировано в 20.43 по времени UTC (23.43 мск) в 56 километрах к востоку от Кильягуа. Очаг землетрясения находился на глубине 94 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20240719/zemletryasenie-1960612986.html

чили

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чили