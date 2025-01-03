https://ria.ru/20250103/zemletryasenie-1992355742.html
В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 03.01.2025
В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Чили, сообщил национальный центр сейсмологии. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T00:16:00+03:00
2025-01-03T00:16:00+03:00
2025-01-03T00:16:00+03:00
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Чили, сообщил национальный центр сейсмологии. По данным центра, землетрясение было зафиксировано в 20.43 по времени UTC (23.43 мск) в 56 километрах к востоку от Кильягуа. Очаг землетрясения находился на глубине 94 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20240719/zemletryasenie-1960612986.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чили
В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Чилик востоку от Кильягуа произошло землетрясение магнитудой 6,1