https://ria.ru/20250103/zalozhniki-1992425751.html
СМИ: во Франции заключенный освободил одного из пяти заложников
СМИ: во Франции заключенный освободил одного из пяти заложников - РИА Новости, 03.01.2025
СМИ: во Франции заключенный освободил одного из пяти заложников
Один медработник из числа пяти заложников, удерживаемых заключенным в тюрьме города Арль на юге Франции, освобожден, сообщает телеканал CNews. РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T17:22:00+03:00
2025-01-03T17:22:00+03:00
2025-01-03T17:37:00+03:00
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151461/60/1514616009_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_0f1d4e55516236ef7b774d149c684c4e.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Один медработник из числа пяти заложников, удерживаемых заключенным в тюрьме города Арль на юге Франции, освобожден, сообщает телеканал CNews."На данный момент (из пяти заложников - ред.) освобожден один медработник", - говорится в материале.Отмечается, что полиция и группы оперативного реагирования находятся на месте инцидента.Ранее источники в полиции и пенитенциарных органах сообщили агентству Франс Пресс, что заключенный в тюрьме города Арль на юге Франции, вооруженный холодным оружием, взял в заложники четырех медработников и тюремного надзирателя. По словам собеседников агентства, у заключенного "наблюдаются проблемы с психикой".
https://ria.ru/20241218/tyurma-1989893638.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151461/60/1514616009_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_f3f0a9bb9f253cfba47236b62e0e8812.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
СМИ: во Франции заключенный освободил одного из пяти заложников
CNews: во Франции заключенный освободил одного медработника из пяти заложников