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СМИ: во Франции заключенный освободил одного из пяти заложников

СМИ: во Франции заключенный освободил одного из пяти заложников - РИА Новости, 03.01.2025

СМИ: во Франции заключенный освободил одного из пяти заложников

Один медработник из числа пяти заложников, удерживаемых заключенным в тюрьме города Арль на юге Франции, освобожден, сообщает телеканал CNews. РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T17:22:00+03:00

2025-01-03T17:22:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Один медработник из числа пяти заложников, удерживаемых заключенным в тюрьме города Арль на юге Франции, освобожден, сообщает телеканал CNews."На данный момент (из пяти заложников - ред.) освобожден один медработник", - говорится в материале.Отмечается, что полиция и группы оперативного реагирования находятся на месте инцидента.Ранее источники в полиции и пенитенциарных органах сообщили агентству Франс Пресс, что заключенный в тюрьме города Арль на юге Франции, вооруженный холодным оружием, взял в заложники четырех медработников и тюремного надзирателя. По словам собеседников агентства, у заключенного "наблюдаются проблемы с психикой".

https://ria.ru/20241218/tyurma-1989893638.html

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