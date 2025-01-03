https://ria.ru/20250103/zakonoproekty-1992387632.html

Правительство утвердило перечень законопроектов для внесения в Госдуму

Правительство утвердило перечень законопроектов для внесения в Госдуму - РИА Новости, 03.01.2025

Правительство утвердило перечень законопроектов для внесения в Госдуму

Правительство РФ утвердило перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2025 году, распоряжение об этом подписано, сообщили в... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-03T11:11:00+03:00

2025-01-03T11:11:00+03:00

2025-01-03T11:11:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Правительство РФ утвердило перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2025 году, распоряжение об этом подписано, сообщили в пресс-службе кабмина. "В утвержденный перечень вошли наиболее приоритетные законопроекты, находящиеся в высокой степени готовности и проработки профильными министерствами", - рассказали в кабмине. План состоит из шести разделов и включает законопроекты, нацеленные на развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни граждан, сбалансированное региональное и научно-технологическое развитие, создание условий для дальнейшего экономического роста, развитие отраслей экономики, повышение качества государственного управления. В течение года план будет актуализироваться и дополняться, отметили в правительстве. В частности, правительство планирует внести изменения в Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Согласно утвержденному плану, изменения нужны для совершенствования осуществления контроля за сделками иностранных инвесторов в отношении российских хозяйственных обществ, осуществляющих недропользование. В план включен пункт о внесении изменений в федеральный закон о госкорпорации “Роскосмос”. Ее планируется наделить полномочиями по осуществлению от имени Российской Федерации прав собственника имущества в отношении государственных унитарных предприятий, а также функций учредителя и прав собственника имущества в отношении федеральных государственных учреждений. До октября кабмин планирует внести в Госдуму законопроект о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в части снятия ограничений в отношении применения преференциального налогового режима организациями, создаваемыми лицами, владеющими более чем 50% доли участия в юридических лицах, зарегистрированных на территории Курильских островов до 1 января 2022 года, или их взаимозависимыми лицами при реализации новых инвестиционных проектов. Кроме того, правительство РФ в 2025 году планирует подготовить изменения в Кодекс об административных правонарушениях (в целях усиления административной ответственности за несоблюдение бюджетного законодательства РФ) и в Уголовно-процессуальный кодекс (в целях совершенствования института частного обвинения).

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https://ria.ru/20241225/itogi-1991188252.html

https://ria.ru/20241229/epokha-1991900207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, курильские острова, госдума рф, роскосмос, правительство рф, общество