https://ria.ru/20250103/zakharova-1992444690.html

Захарова ответила на заявление Бербок о российских базах в Сирии

Захарова ответила на заявление Бербок о российских базах в Сирии - РИА Новости, 04.01.2025

Захарова ответила на заявление Бербок о российских базах в Сирии

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-03T21:38:00+03:00

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2025-01-04T07:52:00+03:00

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о российских военных базах в Сирии."Это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?" — написала Захарова.Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.

https://ria.ru/20250103/berbok-1992439643.html

https://ria.ru/20241228/berbok-1991784734.html

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