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Захарова ответила на заявление Бербок о российских базах в Сирии - РИА Новости, 04.01.2025
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21:38 03.01.2025 (обновлено: 07:52 04.01.2025)
https://ria.ru/20250103/zakharova-1992444690.html
Захарова ответила на заявление Бербок о российских базах в Сирии
Захарова ответила на заявление Бербок о российских базах в Сирии - РИА Новости, 04.01.2025
Захарова ответила на заявление Бербок о российских базах в Сирии
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-03T21:38:00+03:00
2025-01-04T07:52:00+03:00
в мире
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мария захарова
анналена бербок
башар асад
мид германии
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о российских военных базах в Сирии."Это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?" — написала Захарова.Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
https://ria.ru/20250103/berbok-1992439643.html
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в мире, россия, германия, сирия, мария захарова, анналена бербок, башар асад, мид германии, сша
В мире, Россия, Германия, Сирия, Мария Захарова, Анналена Бербок, Башар Асад, МИД Германии, США
Захарова ответила на заявление Бербок о российских базах в Сирии

Захарова напомнила Бербок о базах США в Германии в ответ на слова о России

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Пресс-служба МИД РФ
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о российских военных базах в Сирии.

Ранее в пятницу немецкий дипломат заявила, что России "пора отказаться от военного контингента в САР".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Китае - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Представители властей Сирийской отказали в рукопожатии главе МИД Германии
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"Это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?" — написала Захарова.

Смена власти в Сирии

С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.
Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.
Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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