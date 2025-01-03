https://ria.ru/20250103/vzryvy-1992392504.html

В Сумах прогремели новые взрывы

В Сумах прогремели новые взрывы - РИА Новости, 03.01.2025

В Сумах прогремели новые взрывы

Повторные взрывы прогремели в городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.01.2025

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в пятницу утром украинские СМИ уже сообщали о серии взрывов в Сумах. "В Сумах снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 11.39 мск, воздушная тревога объявлена в Сумской, Киевской и Черниговской областях Украины. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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