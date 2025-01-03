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В Сумах прогремели новые взрывы - РИА Новости, 03.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:57 03.01.2025 (обновлено: 11:58 03.01.2025)
https://ria.ru/20250103/vzryvy-1992392504.html
В Сумах прогремели новые взрывы
В Сумах прогремели новые взрывы - РИА Новости, 03.01.2025
В Сумах прогремели новые взрывы
Повторные взрывы прогремели в городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T11:57:00+03:00
2025-01-03T11:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
украина
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в пятницу утром украинские СМИ уже сообщали о серии взрывов в Сумах. "В Сумах снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 11.39 мск, воздушная тревога объявлена в Сумской, Киевской и Черниговской областях Украины. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сумы, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина
В Сумах прогремели новые взрывы

В Сумах на севере Украины прогремели новые взрывы

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в городе Сумы на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в пятницу утром украинские СМИ уже сообщали о серии взрывов в Сумах.
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"В Сумах снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 11.39 мск, воздушная тревога объявлена в Сумской, Киевской и Черниговской областях Украины.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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