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Во Владивостоке несколько детей получили травмы на ледяной горке - РИА Новости, 03.01.2025
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09:09 03.01.2025
https://ria.ru/20250103/vladivostok-1992376893.html
Во Владивостоке несколько детей получили травмы на ледяной горке
Во Владивостоке несколько детей получили травмы на ледяной горке - РИА Новости, 03.01.2025
Во Владивостоке несколько детей получили травмы на ледяной горке
Следователи возбудили уголовное дело после того, как несколько детей получили травмы, катаясь на ледяной горке на центральной площади во Владивостоке, сообщает... РИА Новости, 03.01.2025
2025-01-03T09:09:00+03:00
2025-01-03T09:09:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 3 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как несколько детей получили травмы, катаясь на ледяной горке на центральной площади во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. "В ходе мониторинга социальных медиа установлено, что несколько детей получили травмы во время катания на ледяной горке на площади в городе Владивостоке. По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным СУСК, в ходе осмотра места происшествия установлено, что ледяная горка не соответствует технической документации. Следователи просят граждан, получивших травмы на горке, обратиться в территориальный следственный отдел или направить личное сообщение на сайте управления. Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации Владивостока, по информации управления культуры города, горка на площади пока работает. "Наверху и внизу горки дежурят волонтеры, которые следят за безопасностью катания и помогают детям уходить с проезда. Всех пропускают съезжать по очереди, чтобы не создавать столпотворение", - отметили в мэрии.
https://ria.ru/20231130/sanprosvet-1912637420.html
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Во Владивостоке несколько детей получили травмы на ледяной горке

СК возбудил дело после травмирования детей на ледяной горке во Владивостоке

© Фото : Следком Приморья/TelegramЛедяная горка, на которой несколько детей получили травмы во Владивостоке
Ледяная горка, на которой несколько детей получили травмы во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© Фото : Следком Приморья/Telegram
Ледяная горка, на которой несколько детей получили травмы во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 3 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как несколько детей получили травмы, катаясь на ледяной горке на центральной площади во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
"В ходе мониторинга социальных медиа установлено, что несколько детей получили травмы во время катания на ледяной горке на площади в городе Владивостоке. По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По данным СУСК, в ходе осмотра места происшествия установлено, что ледяная горка не соответствует технической документации. Следователи просят граждан, получивших травмы на горке, обратиться в территориальный следственный отдел или направить личное сообщение на сайте управления.
Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации Владивостока, по информации управления культуры города, горка на площади пока работает.
"Наверху и внизу горки дежурят волонтеры, которые следят за безопасностью катания и помогают детям уходить с проезда. Всех пропускают съезжать по очереди, чтобы не создавать столпотворение", - отметили в мэрии.
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