Во Владивостоке несколько детей получили травмы на ледяной горке
СК возбудил дело после травмирования детей на ледяной горке во Владивостоке
© Фото : Следком Приморья/TelegramЛедяная горка, на которой несколько детей получили травмы во Владивостоке
Ледяная горка, на которой несколько детей получили травмы во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 3 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как несколько детей получили травмы, катаясь на ледяной горке на центральной площади во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
"В ходе мониторинга социальных медиа установлено, что несколько детей получили травмы во время катания на ледяной горке на площади в городе Владивостоке. По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По данным СУСК, в ходе осмотра места происшествия установлено, что ледяная горка не соответствует технической документации. Следователи просят граждан, получивших травмы на горке, обратиться в территориальный следственный отдел или направить личное сообщение на сайте управления.
Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации Владивостока, по информации управления культуры города, горка на площади пока работает.
"Наверху и внизу горки дежурят волонтеры, которые следят за безопасностью катания и помогают детям уходить с проезда. Всех пропускают съезжать по очереди, чтобы не создавать столпотворение", - отметили в мэрии.
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